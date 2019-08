FIF: Didier Drogba se prononce sur sa candidature et dévoile tout

L’ancien capitaine des Eléphants Didier Drogba a apporté plus de précisions quant à son éventuelle candidature à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF).

Didier Drogba à la tête de la FIF, « Ça peut être intéressant ».

Comme annoncé depuis quelques jours, Didier Drogba pourrait se positionner pour succéder à Sidy Diallo à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF). Muet jusqu’ici quant à son éventuelle candidature, l’ancien buteur de la sélection nationale ivoirienne s’est exprimé à ce sujet.

« C’est sûr que ce serait important, après tout l’amour que j’ai reçu de la Côte d’Ivoire. A un moment donné, il faut essayer de redonner un peu de cet amour. Si toutes les conditions sont réunies, si tout le monde adhère au projet, pourquoi pas, ça peut être intéressant », a déclaré Didier Drogba interrogé par la presse canadienne.

Au Canada, l’Ivoirien a participé dimanche à un match de gala organisé par l’Impact Montréal, un de ses anciens clubs. En cas de candidature à la présidence de la FIF, Didier Drogba pourrait affronter Eugène Diomandé, le président du Séwé Sport de San Pedro. Le meilleur buteur de l’histoire des Eléphants est également revenu sur un probable retour à Chelsea. Son nom circule pour épauler son ancien coéquipier Frank Lampard devenu l’entraineur des Blues.

« On verra ça plus tard. C’est une belle chose que Frank soit le coach et que les gars reviennent au club. Il faut toujours garder ses connexions », a indiqué Didier Drogba.