Titrologie : Revue de la presse ivoirienne de ce jeudi 8 août 2019

La revue de presse ou la titrologie de ce jeudi 8 août 2019 est dominée par l'entretien accordée par le président de la Republique de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, à la télé à la veille de la célébration des 59 ans de l'indépendance de la nation ivoirienne.

Alassane Ouattara au coeur de la tritrologie de ce jeudi

L'interview du chef de l'Etat, Alassane Ouattara, a été différemment abordée par les quotidiens ivoiriens. ''Ouattara livre des confidences suprenantes sur ses relations avec Gbagbo et menace'', peut-on lire à la Une le Soir Info quand L'inter affiche ''Ouattara cogne Bédié et menace Gbagbo'' . Pour sa part, le journal Le rassemblement a pointé à sa Une ''Alassane Ouattara, fier confiant et serein! ''

Certains journaux sont revenus sur les paroles fortes du chef de l'Etat lors de cet entretien, à l'instar de Le Jour Plus qui indique ''Le pays est bien géré, je n'accepterai aucun désordre'' , alors que Le Matin affiche : Alassane Ouattara: ''Cei, ce n'est pas un passage en force... C'est la loi de la majorité''. Quant à L'essor, le quotidien pro Rhdp sort : Ouattara: "La revision de la constitution n'est pas pour recaler des candidats''. La constitution est également l'angle sur lequel s'est penché Le Mandat qui mentionne à sa Une: Alassane Ouattara: ''Il y a des choses à revoir dans la constitution''

Des journaux proches de l'opposition ont sévèrement critiqué les propos d'Alassane Ouattara lors de cet entretien à la veille de la fête de l'indépendance. Il s'agit du journal Notre Voie qui a affiché à sa Une ''Niveau de vie des ivoiriens, autocélébration, Ouattara vit sur une autre planète''. Meme son de cloche pour Générations nouvelles qui indique: ''Ouattara coupé de la misère des ivoiriens''

Outre l'interview du président Alassane Ouattara, la célébration du 59e anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante a été egalement abordée dans la presse ivoirienne ce jeudi. ''Ouattara et les ivoiriens ont contemplé le gigantesque defilé de la maturité ivoirienne'', pointe La Gazette. ''Célébration de l'an 59, la Côte d'Ivoire affiche sa grandeur devant le monde'', mentionne Le Patriote.