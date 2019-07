« Préparons-nous à accueillir Laurent Gbagbo et Blé Goudé» (Simone)

Simone Gbagbo, l’épouse de l’ex-chef de l’Etat ivoirien, Laurent Gbagbo, se félicite de l’exposé écrit déposé par la Chambre de première instance I de la Cour Pénale Internationale (CPI), et qui vient laver de tout soupçon son époux et son poulain Charles Blé Goudé.

Simone Gbagbo réagit à l’exposé écrit de la Chambre de première instance I de la CPI

Six mois après le prononcé de sa décision orale du 15 janvier 2019, par laquelle elle a acquitté Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé de toutes les charges de crimes contre l’humanité qui auraient été commis en Côte d’Ivoire en 2010 et 2011, la Chambre de première instance I de la Cour Pénale Internationale, vient de déposer, le mardi 16 juillet 2019, l’exposé écrit, tant attendu, des motifs de sa décision d’acquittement de nos deux leaders.

Cet exposé qui traite et approfondit tous les points soulevés dans la décision orale explique en autres, «pourquoi, selon la Chambre de première instance I, le Procureur : ‒ n’a pas démontré qu’il existait un "plan commun" destiné à maintenir Laurent Gbagbo au pouvoir et comprenant la commission de crimes à l’encontre de civils, ‒ n’a pas étayé l’allégation d’existence d’une politique ayant pour but d’attaquer une population civile, sur la base des modes opératoires récurrents auxquels auraient répondu les violences et des autres éléments de preuve indirects cités à l’appui de cette allégation,

‒ n’a pas démontré que les crimes tels qu’allégués dans les charges ont été commis en application ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation ayant pour but d’attaquer la population civile, ‒ n’a pas démontré que les discours prononcés en public par Laurent Gbagbo ou Charles Blé Goudé étaient constitutifs du fait d’ordonner, solliciter ou encourager la commission des crimes allégués, ni que l’un ou l’autre des accusés a contribué en connaissance de cause ou intentionnellement à la commission de tels crimes »

Au moment où le dépôt de cet exposé écrit des juges de la Chambre de première instance I, vient nous soulager de cette longue et angoissante attente, je voudrais avec les démocrates du monde entier, me réjouir de cette publication officielle des conclusions du jugement. Je voudrais en outre, et encore une fois, me féliciter de la perspicacité et de l’intégrité des juges qui ont courageusement, dit le droit. Je voudrais enfin, réaffirmer ici, ma conviction que le Président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, déjà acquittés mais maintenus loin de nous, nous rejoindront très bientôt. Leur place est ici en Côte d’ivoire, et nulle part ailleurs car ils sont porteurs de paix et d’espérance pour notre pays. Préparons-nous donc, tous, à les accueillir.

Madame Simone EHIVET GBAGBO