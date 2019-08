Afrobasket Dames : Alpha Mané vise le podium au Sénégal

Le sélectionneur de l’équipe féminine de basket de Côte d’Ivoire, Alpha Mané, s’est exprimé sur la préparation des Ivoiriennes pour l’Afrobasket Dames 2019.

Alpha Mané, « Nous venons en tant qu’outsider de la compétition ».

La Côte d’Ivoire affronte Sénégal samedi en ouverture de la 24e édition de la Coupe d’Afrique de basketball féminin (Afrobasket). Interviewé par Sport-Ivoire, Alpha Mané a donné les nouvelles de son groupe à quelques heures du coup d’envoi de la compétition.

Le coach des Eléphantes émet des doutes quant à la condition physique de ses joueuses. Ces dernières se sont préparées à Abidjan, puis Bamako avant de gagner la capitale sénégalaise où elles vont disputer l’Afrobasket. « On peut être fort mentalement mais à un moment le physique, il lâche parce qu’il n’a pas ce qu’il demande. Bien vrai que les conditions ne sont pas réunies, mais à cette CAN on va aller se battre, on va tout donner », prévient Alpha Mané.

Malgré ces craintes liées à la condition physique des Ivoiriennes, Alpha Mané reste accroché à l’objectif de départ. « Notre objectif de départ était une place sur le podium (…) Nous venons en tant qu’outsider de la compétition. Alors nous allons jouer sans complexe et avancer comme on le peut pour atteindre cet objectif », indique l’entraineur national.

Alpha Mané veut faire mieux qu’il y a deux ans au Mali. Les Eléphantes avaient terminé à la 5e place. Cette année, la Côte d’Ivoire sera opposée au pays hôte et à l’Egypte en phase de poules. L’Afrobasket dames 2019 se joue à Dakar du 10 au 18 août.