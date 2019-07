Basket : Voici les adversaires des Ivoiriennes à l’Afrobasket

Le tirage au sort de la 24e édition du Championnat d’Afrique de basketball féminin a été effectué à Dakar lundi. Les Ivoiriennes héritent du pays hôte du tournoi.

Les Ivoiriennes auront fort à faire face aux Sénégalaises.

Les combinaisons de la 24e édition du Championnat d’Afrique de basketball sont connues. Le tirage au sort de l’Afrobasket dames a été effectué lundi à Dakar au Sénégal, pays hôte de la compétition cette année. Les Ivoiriennes devront d’ailleurs partager la même poule que les basketteuses sénégalaises.

Les Ivoiriennes sont en effet logées dans la poule A aux côtés du Sénégal et de l’Egypte. Elles devront surtout se méfier des Lionnes. Les Sénégalaises détiennent le record du nombre de titres remportés chez les dames en Afrique. Le Sénégal a déjà soulevé le trophée à 11 reprises, tandis que la Côte d’Ivoire n’a jamais mieux fait que la quatrième place (1977 et 2009).

Dans les autres poules, il y aura un choc entre le Nigeria, champion d’Afrique en titre, et le Cameroun dans la poule B. Les deux voisins partagent la même poule que la Tunisie. La poule C est composée du Mali, de l’Angola et de la RDC. Le Mozambique, le Cap-Vert et le Kenya vont s’affronter dans la poule D.

Douze équipes prennent part à l’Afrobasket féminin. Les premiers de chaque poule seront directement qualifiés pour les quarts. Les deuxièmes et troisièmes des différentes poules s’affronteront pour franchir le premier tour. Toutes les rencontres vont se jouer à la Dakar Arena. La compétition se dispute du 10 au 18 août prochain.