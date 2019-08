Afrobasket Dames : La Côte d’Ivoire se réveille face à l’Egypte

Les Eléphantes de Côte d’ivoire ont gagné leur deuxième match de poule de l’ Afrobasket. Les Ivoiriennes ont battu les Egyptiennes dimanche (71-67).

Les Ivoiriennes signent leur première victoire à l’ Afrobasket 2019.

La Côte d’Ivoire ne s’est pas loupée pour sa deuxième sortie à l’ Afrobasket Dames 2019. Les Ivoiriennes ont dominé les Egyptiennes dimanche à Dakar et se sont imposées (71-67). Battues lors de leur première sortie par les Sénégalaises, les Eléphantes se relancent et peuvent se qualifier pour le prochain tour.

Les pouliches d’Alpha Mané ont souffert malgré leur victoire acquise au dernier quart-temps. Les Ivoiriennes ont remporté deux manches : la première (20-13) et la troisième (22-13). Elles ont été dominées lors du deuxième et du dernier quart-temps (11-21 et 18-20). Ce succès permet aux Ivoiriennes de prendre provisoirement la tête de la poule A avec 3 points. Les Sénégalaises ont l’occasion de reprendre leur place de leader mardi en cas d’une nouvelle victoire contre l’Egypte.

Aucun match de l’Afrobasket ne se joue ce lundi en raison de la célébration de la Tabaski. Les rencontres reprennent mardi. Outre la rencontre entre le Sénégal et l’Egypte, il y aura un choc entre le Nigeria et le Cameroun dans la poule B. Les deux équipes ont bien entamé la compétition en signant de larges succès : 75-26 pour les Nigérianes et 95-53 pour les Camerounaises. Les deux formations se sont imposées contre la Tunisie.

Dans les autres rencontres de mardi, le Cap-Vert sera opposé au Mozambique et la RDC au Mali. Pour rappel, les premiers de chaque poule sont directement pour les quarts de finale. Les autres équipes passeront par les barrages pour disputer le prochain tour. Les six meilleures équipes de l’ Afrobasket Dames vont prendre part au tournoi de pré-qualification pour les Jeux olympiques prévus à Tokyo (Japon) en 2020.