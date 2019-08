Afrobasket Dames 2019 : La Côte d’Ivoire mord la poussière d’entrée

La Côte d’Ivoire a perdu son premier match de l’ Afrobasket Dames 2019. Les Ivoiriennes ont été battues par les Sénégalaises (77-36) samedi à Dakar.

Mauvaise entame pour la Côte d’Ivoire à l’ Afrobasket Dames 2019.

Pays hôte de l’Afrobasket Dames cette année, le Sénégal ne s’est pas raté pour sa première sortie. Samedi, les Lionnes ont dominé les Eléphantes de Côte d’Ivoire (77-36). Un succès qui permet aux Sénégalaises de prendre la tête du groupe A.

Les Ivoiriennes n’auront tenu tête aux Sénégalaises qu’au premier quart-temps. Le cinq d’Alpha Mané a terminé la première manche avec un avantage de trois points (18-15). Les Eléphantes n’auront pas existé lors des trois autres manches. Elles ont largement été dominées le reste de la rencontre (22-4, 28-12 et 12-2).

Il s’agit donc d’une mauvaise entame pour les Ivoiriennes à cet Afrobasket Dames. Elles devront se relever contre les Egyptiennes ce dimanche (18h30 TU). Le Sénégal lui va affronter l’Egypte mardi (21hTU). En cas de nouvelle victoire, les Lionnes seront assurées de finir en tête de leur groupe face à leurs deux adversaires.

Dans les autres rencontres de cette première journée, le Nigeria, champion d’Afrique en titre n’a fait qu’une bouchée de la Tunisie (75-26) dans la poule B. Le Mozambique est venu à bout du Kenya (55-39) dans le groupe D. Les Maliennes ont dominé les Angolaises (71-63) dans la poule C. Outre le match entre la Côte d’Ivoire et l’Egypte, trois autres matches se joueront ce dimanche : Kenya-Cap Vert (Poule D), Tunisie-Cameroun (Poule B) et Angola-RDC (Poule C).