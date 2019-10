Examens scolaires 2020 : Tout savoir sur les inscriptions

Pour les examens scolaires2020, le ministère de l''Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle a dévoilé la date des inscriptions. L'information a été donnée par la direction des examens et concours.

Examens scolaires, voici les dates d'inscription

La Direction des examens et concours (DECO) informe que les inscriptions aux examens scolaires sont ouvertes du lundi 14 octobre au vendredi 13 décembre 2019, délai de rigueur. Le ministère de l''Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle indique par ailleurs que les personnes désireuses de se préseneter en candidats libres doivent procéder à leur préinscription sur le site www.men-deco.org avant de se rendre dans les directions régionales ou départementales du ministère afin de déposer physiquement leurs dossiers.

Dans une note citée par l'AIP, Dosso Nimaga Mariam, première responsable de la Direction des examens et concours, laisse entendre que "les administrateurs scolaires (chefs d’établissements, inspecteurs et directeurs d’écoles) et les parents de candidats, particulièrement au CEPE, sont invités à prendre les dispositions nécessaires pour permettre l’exécution de la procédure d’inscription dans les délais".

Il faut noter que ces inscriptions concernent exclusivement les élèves en classe de Cours moyen 2e année (CM2) pour le CEPE (Certificat d'étude primaire élémentaire, de 3e postulant pour le Brevet d'étude du premier cycle et ceux du niveau terminal pour le baccalauréat.

Dosso Nimaga Mariam a également soutenu qu'en ce qui concerne les candidats en situation de handicap, il leur faudra se tourner vers l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles (INIPA) pour les non-voyants et mal-voyants et l'Ecole ivoirienne des sourds (ECIS) pour les sourds et les mal-entendants.

Pour les examens scolaires, session 2020, deux plateformes sont mises à la disposition des candidats. Il s'agit de l’Application pour la gestion des candidats au CEPE (AGCEPE) et l’Application pour la gestion des candidats aux examens (AGCE) pour les candidats au BEPC et au Baccalauréat.