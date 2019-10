Présidentielle 2020 : Danièle Boni Claverie passe à la vitesse supérieure

À un an de la présidentielle de 2020, Danièle Boni Claverie s'active pour la bataille. La présidente de l' URD (Union républicaine pour la démocratie, parti politique de l'opposition) entend pleinement jouer sa partition dans cette échéance électorale. L'ancienne ministre de la Communication affûte ses armes.

Danièle Boni Claverie à la conquête de militants

Jeudi 5 septembre 2019, Danièle Boni Claverie a exprimé son inquiétude devant la présidentielle d'octobre 2020. C'était au cours d'une conférence de presse. La présidente de l' Union républicaine pour la démocratie a tiré la sonnette d'alarme sur la situation socio-politique qui prévaut en Côte d'Ivoire.

"Le processus électoral serait déjà sous la menace de graves irrégularités", a déclaré Danièle Boni Claverie, qui s'est inquiétée de la sincérité du prochain suffrage. Elle a noté que "le gouvernement projette aussi de doubler le nombre d'inscrits sur le listing électoral en le faisant passer de 6 301 189 à 12 millions d'électeurs avant 2020".

Plus d'un mois, après avoir tenu ces propos, Danièle Boni Claverie a décidé de lancer sa machine. L'ex-journaliste se lance à la conquête de militants à travers une vaste opération d'enrôlement sur le site internet de son parti politique. C'est à travers une publication sur sa page Facebook que Danièle Boni Claverie a invité les Ivoiriens à adhérer massivement à l' URD.

"Chers tous, je me réjouis de votre amitié et de vos marques d'attention à mon égard. Vous manifestez aussi un intérêt fort remarquable pour les idées que je défends et qui sont portées par mon parti politique l'URD. Aussi voudrais-je vous inviter à nous rejoindre dans notre combat sans relâche pour l'avènement d'une Côte d'Ivoire Rassemblée et Prospère. Nos bras et nos portes vous sont ouverts. Visitez notre site internet : urd-ci.org. Votre carte d'adhésion vous y attend. Ensemble, nous sommes plus forts !", a publié Danièle Boni Claverie.