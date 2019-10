Côte d'Ivoire: La connexion Internet haut débit désormais à portée de main

La structure dénommée Konnect Africa Côte d’Ivoire, une initiative de l’opérateur de satellites Eutelsat (Euronext : ETL) consacrée au haut débit par satellite sur le continent africain, a présenté jeudi 17 octobre 2019 à Abidjan, ses offres d’accès à Internet sur l’ensemble du territoire ivoirien .

Connexion internet haut débit, une nouvelle technologie présentée

Selon les responsables de cette structure, les offres de Konnect s’appuyant sur une technologie satellitaire de dernière génération, assureront le déploiement du haut débit jusque dans les localités les plus reculées de Côte d'Ivoire. Ces offres sont une réponse concrète à la fracture numérique.

''L’entreprise propose ainsi une gamme de 4 offres pour les particuliers, entre 5Go et 30Go de data par mois (Konnect home de 15 000 à 48 000 FCFA). Ainsi, Konnect Africa Côte d’Ivoire permet aux familles d’être présentes et actives sur la toile en bénéficiant d’un accès rapide aux services de divertissement et de commerce en ligne, ainsi qu’aux informations et réseaux sociaux. Également, une offre entre 100 et 500Go pour les professionnels (Konnect Pro), pouvant être illimitée la nuit. Cette offre permet aux entreprises nationales et internationales (PMEs, hôtelleries et commerce de détail, agriculture, services financiers, opérateurs / technologies de l’information, E-Gouvernance, énergie) d’avoir accès à une connectivité rapide et sécurisée pour leurs activités en ligne", apprend-on.

Selon Jean-Claude Tshipama, Directeur général de Konnect Africa Côte d’Ivoire, l’amélioration de la connectivité assurée par les services à haut débit par satellite stimule fortement l’économie numérique et offre de nouveaux débouchés aux professionnels. ''L’ensemble est proposé en prépayé afin de répondre aux usages du marché. Les débits offerts iront jusqu’à 20 Mbit/s en descendant et jusqu’à 3 Mbit/s en montant. Pour le lancement, Konnect Africa Côte d’Ivoire met également en place une promotion sur cette nouvelle gamme, avec l’installation du kit complet à 60 000 FCFA'', renseigne-il.

Konnect Africa Côte d’Ivoire est alliée à des entreprises locales fortement implantées sur le territoire ivoirien afin d’assurer un maillage au plus proche des populations. « Nous estimons qu’Internet est un droit au même titre que l’eau potable ou l’électricité. C’est pour cela que nous avons créé Konnect : pour chaque entreprise et chaque individu vivant sur le continent, qui souhaitent obtenir ardemment la récompense de ses efforts. L’accès à une connexion Internet haut débit à prix abordable est une condition sine qua non d’une telle réussite», a réitéré Jean-Claude Tshipama.