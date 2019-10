Titrologie ou Revue de presse ivoirienne du mercredi 23 octobre 2019

Titrologie.L'annonce de la candidature de l’ex-chef du Parlement ivoirien, Guillaume Soro à la prochaine élection présidentielle en Côte d’Ivoire, occupe largement les Unes des journaux ivoiriens, de ce mercredi 23 octobre 2019.

Titrologie : Guillaume Soro lance sa machine, le RHDP prépare la riposte

« Soro, les 3 raisons d’une décision », titre Générations Nouvelles à propos de la candidature de Soro en 2020. « Soro lance sa machine », écrit le confrère l’Inter. L’ancien patron du Parlement ivoirien a en effet procédé, mardi 22 octobre 2019, au lancement officiel du GPS, un mouvement autour duquel il compte bâtir la stratégie de sa victoire au soir de l’élection présidentielle de 2020.

« Après l’annonce de sa candidature, Soro recrute au RHDP », informe Soir Info. Le Nouveau réveil est encore plus précis. Relatant des propos de l’ancien ministre Alain Lobognon, le confrère indique que « 61% de l’électorat de Guillaume Soro vient du RHDP ».

Une situation qui, selon le Temps, fait déjà passer des nuits blanches au président Alassane Ouattara et à son régime. « Avec Gbagbo, Bédié, Soro : les nuits blanches de Ouattara », écrit le confrère à sa Une. En depit des apparences, soutient le quotidien proche de Laurent Gbagbo, « le RHDP ne maîtrise plus rien », croit savoir le Journal. Non sans informer que « Guillaume Soro se prépare pour le combat ». Mais le RHDP, à en croire le Nouveau Reveil, a plus d’un tour dans sac. Un plan funeste visant à éliminer ses trois potentiels adversaires a été conjuré. «Comment le RHDP veut éliminer Bédié, Gbagbo et Soro ».

Pour le Jour Plus, c’est plutôt «vers un suicide collectif que le PDCI dirigé par Henri Konan Bédié et ses alliés » se dirigent en raison de leur entêtement à boycotter la nouvelle Commission électorale indépendante. « Après le meeting du PDCI, voici ce que le RHDP veut faire», alerte l’Inter. Non sans donner des détails sur la stratégie mise en place par le parti du président Alassane Ouattara.