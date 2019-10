De grandes décisions prises à la CEI: Le RHDP et le FPI-Affi satisfaits

Coulibaly Kuibiert, président de la Commission électorale indépendante (CEI), a eu une séance de travail, lundi 21 octobre 2019, avec les représentants des groupements ou formations politiques, membres de la Commission centrale de l’institution.

Nouvelles CEI : 549 Commissions électorales locales bientôt installées, ce qui est demandé aux parties prenantes

Il était question dans le cadre de cette rencontre qui s’est tenue à huis clos au siège de l’institution sis à Cocody-2 Plateaux, de la désignation des représentants devant animer les Commissions électorales locales (CEL).

Le président Coulibaly Kuibiert a dénombré 549 CEL à créer conformément aux textes de la CEI, au sein desquelles les formations politiques ou groupements, membres de la Commission centrale, devront désigner au plus tard le 15 novembre prochain, leurs représentants respectifs. Aussi, a-t-il précisé, chaque CEL comprendra 7 personnalités dont l’une proposée par l’autorité préfectorale, 3 autres venant du parti au pouvoir et les sièges restants, à l’opposition.

Chacune des entités devra donc à ce titre proposer au total 1.647 personnalités dont 93 pour les Commissions Electorales Régionales (CER), 246 pour les Commissions Electorales Départementales (CED), 1.134 pour les Commissions Electorales Sous-préfectorales (CESP) et 174 pour les Commissions Electorales Communales (CEC). » En ce qui concerne les Représentants de l’Autorité préfectorale, « 549 personnalités devront nous être proposées par le Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation », a-il- indiqué.

Les représentants des formations politiques membres de la Commission centrale de la CEI, ayant pris part à cette séance de travail, en sont sortis satisfaits. «Nous repartons confiants et nous pensons que la collaboration est très bonne », a signifié Kouakou Kra, vice-président du Front populaire ivoirien, tendance Affi N’guessan, par ailleurs chef de la délégation de l’AFD.

L’ancien député a cependant attiré l’attention sur la question du découpage et la révision du code électoral. « Le bureau de la CEI nous a rassurés que cela a été pris en compte et que des propositions ont même été déjà faites au Gouvernement. Il reste à voir avec toutes les parties prenantes », a indiqué le cadre du FPI. Ayant également pris part à cette activité, le représentant du RHDP, M. Sanogo Mamadou a tenu à rassurer l’ensemble des Ivoiriens sur la crédibilité de l’institution et la qualité des individus qui la composent.

« Ce que je peux dire à l’ensemble de nos concitoyens, c’est que nous avons vu, en face de nous, une équipe composée de personnes expérimentées. Des connaisseurs de la loi, des textes ; des connaisseurs du processus électoral. Nous entendons beaucoup de choses se dire ça et là. Pour moi, il faut détendre. Il faut que les Ivoiriens soient rassurés. Nous avons la ferme conviction que, pour une fois, nous aurons une élection qui va se passer dans la transparence. Où le passage à témoin se fera comme c’est le cas, dans la plupart des pays voisins, comme le Ghana ou d’autres pays. Donc nous repartons, en tout cas, rassurés », s’est-il exprimé.

Il est à noter que la composition de la nouvelle CEI fait l’objet de vives critiques de la part de l’opposition significative dont le PDCI-RDA, le FPI de Laurent Gbagbo, les partis politiques et associations proches de Guillaume Soro, et bien d’autres organisations qui la juge largement inféodée au pouvoir Ouattara.