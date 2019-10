2020: Guillaume Soro gagnera dès le 1er tour à plus de 62% (Lobognon)

Guillaume Soro et ses partisans ont fait le lancement officiel de GPS, ce mardi 22 octobre 2019. Alain Lobognon, un conditionnel de l'ancien Chef du Parlement a lancé une boutade sur la victoire (quasi-certaine) de son camp dès le 1er tour.

Guillaume Soro et les Soroïstes en marche pour la victoire

À un an de l'élection présidentielle de 2020, tous les acteurs politiques ivoiriens sont en branle pour prendre le pas sur leurs potentiels adversaires. C'est dans cette dynamique que Guillaume Soro et ses camarades ont lancé Générations et peuples solidaires (GPS), un mouvement citoyen à travers lequel ils entendent ratisser large pour accéder à la Magistrature suprême.

"Pour être élu, il faut aller à la conquête des électeurs", a lancé le Député de Ferkessédougou, par vidéoconférence depuis Paris. Poursuivant, il a ajouté : "La Côte d'Ivoire compte environ 6 400 000 électeurs. La cérémonie du jour a pour but de présenter les outils avec lesquels nous allons gagner la prochaine élection."

Loin d'être des paroles en l'air, la GSK Team entend aller à l'assaut des potentiels électeurs à travers les Comités locaux citoyens de GPS, en vue de les recruter d'ores et déjà pour la future bataille électorale.

L'Honorable Alain Lobognon, ancien ministre des Sports et fidèle parmi les fidèles de l'ancien Président de l'Assemblée nationale ivoirienne, a son pronostic. Dans une sorte de boutade, le Député de Fresco a lancé : « Le numéro du GPS est 77 77 77 77. C’est le numéro gagnant. Quand tu as joué ça, c’est premier tour, un coup KO. Je voulais même donner le score du président, mais on m’a dit de ne pas donner. Sinon je sais que c’est plus de 62%. »

Avant de clore la rencontre du jour, Guillaume Soro a lancé à ses partisans : « C'est à vous de jouer. 2020, c'est bientôt, et c'est ensemble que nous allons gagner l'élection présidentielle d'octobre 2020. »

Le ton est donc donné, la surenchère aussi. Chacun y va donc de sa stratégie pour se placer en pole position avant la tenue de ce scrutin présidentiel qui, du reste, est très ouvert.