Avec le GPS, Guillaume Soro sûr de déboulonner le RHDP en 2020

Guillaume Soro ne doute nullement pas de sa victoire à la Présidentielle de 2020. Du moins, l'ancien Président de l'Assemblée nationale ivoirienne tire cette conviction de l'engouement de ses partisans autour de l'adhésion à sa plateforme GPS.

Guillaume Soro se présidentialise avec sa nouvelle plateforme

Lors d'une interview sur RFI et France 24, le vendredi dernier, Guillaume Soro a annoncé officiellement qu'il se portera candidat à la prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire. Et dans cette dynamique, l'ancien chef du Parlement ivoirien s'est engagé avec ses partisans à battre le rappel de leurs troupes afin de se tailler un important électorat en vue d'affronter ce scrutin en toute confiance.

Ainsi, à travers sa nouvelle organisation politique, Générations et Peuples Solidaires (GPS), le Député de Ferkessédougou a lancé, depuis l'Espagne, l'inscription de tous ses partisans sur la plateforme de cette organisation. Son appel n'est donc pas tombé sur une terre aride, dans la mesure où les Soroïstes se mobilisent d'ores et déjà pour marquer leur adhésion.

Fiers des dix mille premiers adhérents à GPS, Soro Kigbafori Guillaume a lancé ce tweet : « GPS ! Déjà 10.000 (dix mille adhérents)! Ce qui est pour nous là, on prend. En tout cas, 2020 là ! On prend ! inscrivez-vous et faites inscrire vos proches et amis. »

Le GPS de Soro fait son petit bonhomme de chemin, et l'ancien Président de l'Assemblée nationale ivoirienne entend transformer son essai lors du prochain scrutin présidentiel. Sans le cacher à qui veut l'entendre, l'ancien chef de la rébellion ivoirienne entend déboulonner le pouvoir d'Alassane Ouattara et ses anciens alliés du RHDP unifié.