D'effroyables révélations sur Tina Glamour, ce qu'elle a fait à Arafat

L'étau se resserre autour de la mère de Dj Arafat, Tina Glamour, après la vidéo publiée dimanche dernier sur les réseaux sociaux, et dans laquelle elle s'en était prise à sa mère, Mémé Dandi Lou Hélène, à Carmen Sama, à Olopkatcha et à Landry Agban. A la suite de cette vidéo, de graves révélations sur Tina Glamour ont été mises au grand jour.

L'étau se resserre contre Tina Glamour, la mère de Dj Arafat

Cette énième sortie de Tina Glamour a suscité le courroux de plusieurs personnes dont l'oncle de Dj Arafat qui a révélé que Tina Glamour ne s'est pas précipitée au chevet de son fils après avoir eu l'information de l'accident.

''Tina a peut-être la mémoire courte. Quand Didier était à l’hôpital suite à l’accident, qui était à son chevet dans les premiers instants ? C’est nous ses oncles maternels, Zopo Marc et Logbo Roger. Elle n’était pas présente. C’est bien nous les oncles du défunt qui avions rempli toutes les formalités d’usage de l’hospitalisation de Didier. De son décès jusqu’au transfèrement du corps à Ivosep, c’est mon nom : Zopo Marc qui figurait sur tous les papiers car c’est moi qui ait constaté le décès et rempli le cahier de charge. Où était Tina pendant tout ce temps ?'', s’est-il interrogé.

En plus des révélations faites par l'oncle de Dj Arafat, une note vocale a éte publiée sur instagram par Olopkatcka, dans laquelle on entendait Tina Glamour tenir des propos injurieux à l'endroit de son fils. ''Fais passer le message. Les gens sauront qui est Ange Didier. C'est un menteur, un manipulateur. Il ne pourra pas me tuer. Qu'il aille redresser les yeux de son enfant qu'il a eu avec Carmen parce qu'elle louche. Maudit qu'il soit. Je maudis le jour où je l'ai accouché'', affirmait-elle.

Ces propos ont choqué de nombreux internautes qui n'ont pas manqué de fustiger la mère du Beerus Sama. Pour sa part, Olokapha, traité de voleur par Tina Glamour, a présenté ses excuses tout en faisant savoir qu'il ne s'agissait pas d'une réponse à la mère de son ami. Et comme si cela ne suffisait pas, le site d'informations Linfodrome a révélé que le jeune homme avec qui Logbo Valentine a tourné la vidéo dimanche dernier n'est autre que son amant.

A en croire le média en ligne, ce jeune homme pourrait avoir deux fois moins son âge et avait même été passé à tabac par Dj Arafat qui ne voulait pas le voir s'approcher de sa génitrice.