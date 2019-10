Lutte contre le chômage: L'Agence emploi Jeunes frappe un grand coup

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme social du gouvernement en son volet insertion des jeunes, le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l’emploi des jeunes a initié plusieurs démarches auprès des structures publiques dans le but de solliciter des opportunités d’emploi pour lest jeunes.

Italia Construction et l’Agence emploi Jeunes signent une convention

Ce sont donc 342 mille opportunités qui ont été mobilisées grâce à cette stratégie. Dans la continuité de cette action, l’Agence emploi jeunes, structure sous-tutelle du Ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l’emploi des jeunes, vient de signer une convention de partenariat avec Italia Construction du groupe Schiavone.

La signature de cette convention a eu lieu le Mardi 22 octobre 2019 sous la présidence du Ministre Mamadou Touré qui avait à ses côtés le président du Groupe Schiavone, Monsieur Gabriel Schiavone.

Selon Jean Louis Kouadio, administrateur de l’Agence emploi Jeunes, cette convention porte sur trois éléments notamment l'accompagnement des jeunes diplômés dans les programmes d’aide à l’embauche, l’accompagnement développement de compétences et le placement direct.

Grâce à cette convention, les jeunes ivoiriens seront formés et recrutés par Italia Construction dans le cadre de la construction de 3000 logements sociaux.

«Je me réjouis qu’au moment où Italia Construction entreprend de gros investissements en Côte d’Ivoire à travers la construction de 3000 logements sociaux, que cet investissement soit une opportunité pour aider les jeunes de notre pays à avoir des opportunités d’apprentissage et d’insertion », a félicité le Ministre Mamadou Touré.

Qui espère que les deux parties trouveront satisfaction dans la mise en œuvre du partenariat. Saisissant l’occasion, Mamadou Touré a lancé un appel à toutes les autres entreprises installées en Côte d’Ivoire à faire preuve de citoyenneté en accompagnant le gouvernement dans sa volonté de mobiliser des opportunités d’emploi pour la jeunesse.

Pour le directeur général de Italia Construction, N’Doye Mame MAR, à travers cette signature de partenariat, son entreprise réaffirme son engagement aux côtés du gouvernement ivoirien pour relever le défi de l'emploi des jeunes qui reste l'un des axes majeurs du Programme social du gouvernement. Vision du chef de l'Etat, Alassane Ouattara, traduite en actes par le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly.