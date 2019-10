L'Etat ivoirien transmet des informations sur Simone Gbagbo à la CPI

Simone Gbagbo n'est nullement sortie de l'ornière, en dépit de la volonté exprimée du gouvernement ivoirien de ne pas la transférer à la CPI. Sur insistance de la cour, les autorités ivoiriennes viennent d'ailleurs de transmettre des informations sur l'ex-première dame à La Haye.

Le dossier de Simone Gbagbo refait surface à la CPI

A la suite de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, la troisième personnalité ivoirienne officiellement poursuivie par la CPI, Cour pénale internationale, est Simone Gbagbo. Le cas de l'ancienne Député d'Abobo est d'autant plus complexe dans la mesure où, non seulement les autorités ivoiriennes ont jusque-là refusé d'exécuter le mandat d'arrêt émis contre l'ancienne première dame depuis 2012, mais aussi et surtout le fait qu'elle a déjà été jugée pour les mêmes chefs d'accusation (meurtres, viols et persécutions commis lors des violences postélectorales) par la justice ivoirienne.

Etant donné que la CPI est une justice subsidiaire, les autorités ivoiriennes avaient demandé à la justice internationale de se dessaisir du dossier Simone Gbagbo. Peine perdue. Car, les juges de la CPI ont demandé, depuis septembre 2018, à l'Etat ivoirien de leur transmettre des précisions sur le dossier judiciaire de l'épouse de l'ancien président ivoirien.

Aussi, après plus d'un an d'attente, le gouvernement ivoirien vient-il de s'exécuter en transmettant, cette semaine, des informations relatives à la situation judiciaire de Simone Ehivet Gbagbo à La Haye. Il s'agit notamment de la décision d’acquittement prononcée par la Cour d’assises d’Abidjan.

Cette décision a cependant été annulée par la Cour de cassation, qui demande un nouveau procès. Il y a également l'amnistie accordée à l'épouse de Laurent Gbagbo par le Président Alassane Ouattara en août 2018.

Il revient donc à la CPI, soit de laisser courir le mandat d'arrêt contre Simone Gbagbo, soit de laisser l'affaire à la justice ivoirienne.

Tout comme Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, Simone Gbagbo attend également une décision définitive de la Cour pénale internationale.