Palabres autour de la YoroGang de Dj Arafat: Voici toute la vérité

La Yorogang, le label créé par feu Dj Arafat, est désormais dirigé par Landry Agban, l'un des hommes de main du Beerus Sama qui a donc décidé avec l'aide de plusieurs compagnons du Daishikan, d'œuvrer à la perennisation des œuvres de l'artiste. Cependant la nouvelle Yorogang fait l'objet de plusieurs polémiques. Alors que la mère du leader de la chine, Tina Glamour, annonce la dissolution de cette structure, certains internautes remettent en cause la légitimité de la nouvelle Yorogang. A cet effet, ledit label a publié un communiqué dont copie nous est parvenue afin de clarifier les choses.

La Yorogang de Dj Arafat fait d'importantes précisions

Des informations diffusées par des individus mal intentionnés s'adonnant à une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux font état du fait que la YoroGang n'a aucune reconnaissance juridique, et que les représentans des ayants droits ont refusé de reconnaître la YoroGang Group...

A ce stade il convient de préciser qu'en dehors des actes d'administrations courants, les représentants des ayants droits sont avisés en temps réels de toutes les actions que nous menons.

Tous les revenus de nos actions à venir seront reversés intégralement aux ayants droits. Toutefois ces graves insinuations sont susceptibles de porter atteinte à la réputation et à l'image de la YoroGang Group, qui pour rappel est une entreprise de droit ivoirien.



L'entreprise YoroGang Group tient à préciser ce qui suit: Elle n'est pas un groupe d'hypocrites. Mais, un groupe de fidèles frères, sœurs et amis de Feu Houon Ange Didier, qui lui ont juré fidélité et loyauté. Les membres du bureau de la Yorogang sont des responsables qui exercent dans différentes structures en Côte d'Ivoire et hors des frontières ivoiriennes. Ils font du bénévolat au sein de la société chère à Houon Ange Didier. Cela, pour pérenniser ses œuvres.

La YoroGang Group étant une structure autonome, elle collabore avec la maison d'édition de notre légende et ce dans le strict respect des dispositions contractuelles entre son regretté fondateur et Universal Music Africa.

La YoroGang Group est une structure exerçant dans les domaines de la production d'œuvres musicales, production d'œuvres audiovisuelles, évènementiel et distribution.

L'entreprise se réserve le droit de poursuivre les auteurs de ces publications mensongères devant les juridictions compétentes....

La YoroGang Group appelle les chinois et les amoureux de la culture Africaine en général et Ivoirienne en particulier à rester vigilants et les remercie pour la confiance.