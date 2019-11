Incroyable: 100 mille FCFA pour assister au mariage de Bamba Ami Sarah

Souleymane Kamagaté et Bamba Ami Sarah ont annoncé leur mariage pour le 29 décembre prochain. Les deux tourtereaux ont décidé de poser des conditions pour avoir accès à leur mariage.

Souleymane Kamagaté et Bamba Ami Sarah, un mariage pas comme les autres

Ce n'est plus un secret. Le promoteur de spectacle, Souleymane Kamagaté, et la chanteuse Couper décaler Bamba Ami Sarah, sont en couple depuis plusieurs années. Après un certain temps de vie commune sanctionnée par la naissance d'une petite fille, les deux acteurs du showbiz ivoirien entendent célébrer leur union le 29 décembre prochain. Chose qui paraît tout à fait normal. Cependant nos deux tourtereaux posent des restrictions relativement à leur événement. ce qui crée la polémique sur les réseaux sociaux.

Sur une affiche publiée par Souleymane Kamagaté sur Facebook, il est clairement signifié que les appareils photos seront interdits à cet événement tout comme les journalistes à qui le couple demande gentiment de rester chez eux le 29 décembre prochain. De plus, toute personne souhaitant prendre part à l'union de Bamba Ami Sarah et Souleymane Kamagaté devra s'acquitter de la somme de 50 000 fcfa. Une décision fortement critiquée par de nombreux internautes qui comprennent difficilement ce choix.

''Les artistes les plus influents en Côte d'Ivoire ont fait leur mariage, les gens n'ont pas payé pour assister. Même les tickets pour avoir accès aux concerts des meilleurs artistes ivoiriens ne sont pas aussi chers. C'est l'argent que vous cherchez ou bien c'est mariage que vous voulez faire'' s'est interrogé un internaute.

Face à ces critiques, Souleymane Kamagaté a précisé que ses détracteurs ne sont pas obligés de mettre les pieds à son mariage. "J ai mis bazouka (une arme) sur la tête de quelqu'un pour qu'il vienne payer? Toi qui te plains, quand ton papa et ta maman se mariaient, tu as vu ma g... là-bas ? Si tu es trop faché, le jour de ton mariage, tu ramasses ton village, tu distribues 100 Mille à chacun. Pour l'instant, c'est moi qui fixe les règles. Je ne suis pas venu faire comme tout le monde sur cette terre. Les cartes d'invitation seront bientot disponibles. Si tu as tes 50 Mille, tu payes tu assistes. Si le montant est trop élevé pour toi, c'est que tu n'es pas ma cible. Si ça te fait trop mal, tu donnes ta soeur en mariage à quelqu'un. Là-bas, tu fais entrée payante aussi'', a ricané Souleymane Kamagaté qui dans une autre publication, a annoncé que le ticket d'entrée à son mariage est passé de 50 mille Fcfa à 100 mille fcfa.