Titrologie du 7 novembre 2019 : Revue de la presse ivoirienne

La Titrologie du mercredi 7 novembre 2019 fait un large écho du procès de Charles Blé Goudé au tribunal d'Abidjan Plateau. L'ambiance dans les grands partis à moins d'un an de l'élection présidentielle de 2020 a également été relayée par la presse ivoirienne du jour.

Titrologie, Guillaume Soro clashe le régime Ouattara

L'acte 3 du procès de Charles Blé Goudé s'est tenu, ce mercedi, au Palais de justice d'Abidjan Plateau. L'Inter, ouvre la titrologie de ce jour en lançant : "Les avocats de Blé Goudé claquent la porte". Et Me Claver N'Dri, l'avocat de l'ancien leadr de la galaxie patriotique, de déclarer dans les colonnes du journal du groupe Olympe : "Nous ne sommes pas des enjolivers de la justice." Et Notre Voie, de faire l'écho de "La grosse colère des avocats de Blé Goudé".

Sur le terrain politique, Alassane Ouattara continue de déployer le rouleau compresseur pour la réélection du RHDP unifié à la prochaine élection présidentielle de 2020. "Ouattara, Champion du social", clame Le Patriote. "Ouattara a connecté tout le pays profond au monde extérieur", poursuit L'Essor ivoirien. Le Président ivoirien a cependant pris soin de se barricader. "Ouattara bétonne sa sécurité", titre Soir Info. Cette mesure était d'autant plus nécessaire que "Des policiers aident des bandits à s'évader", apprend-on sur L'Expression.

Henri Konan Bédié vient par ailleurs d'être porté à la tête de la plateforme de l'opposition, CDRP, qu'il a créée. Pour Le Jour Plus, "Bédié ne veut rien lâcher". L'Essor ivoirien, croit savoir qu'à propos de la candidature de Bédié à la présidentielle de 2020, "un vent de mécontentement se généralise au PDCI-RDA". Et pourtant, Amani N'Guessan Michel, ancien ministre de la Défense de Laurent Gbagbo, est formel sur Le Nouveau Réveil, "Bédié, le sauveur, offre une chance à la Côte d'Ivoire." Le Matin, présente pour sa part, "Amadou Gon comme un atout pour le RHDP en 2020".

Le Président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio rassure sur Le Quotidien d'Abidjan, "En 2020, nous n'allons pas replonger dans les violences". Avant de donner ce conseil aux prochains candidats : "Que celui qui aura perdu reconnaise sa défaite." Et pourtant, "Un grand homme de Dieu fait de graves révélations" dans les colonnes du Quotidien d'Abidjan. Le Temps, fait des révélations sur "Des Ivoiriens qui fuient leur pays" à quelques mois de l'élection présidentielle. Sur L'Inter, Guillaume Soro interpelle le pouvoir Ouattara : "On ne dirige pas un pays à coup de prison." Après la fermeture du CHU de Yopougon, "Le Chu de Cocody débordé", apprend-on de Le Temps.

Super Sport, publie la liste des 24 Eléphants sélectionnés pour les éliminatoires de la CAN 2021. "Kamara Ibrahim zappe encore Gervinho et Seri de la liste des 24", précise le journal. "On jouera pour gagner tous les matchs", rassure le coach ivoirien sur le journal sportif.