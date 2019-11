CAN 2021: Éléphants, Kamara Ibrahim zappe encore Gervinho

La liste des 24 Éléphants devant affronter le Niger et l'Éthiopie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2021, est connue depuis le mercredi 6 novembre 2019. Elle a été rendue publique par Kamara Ibrahim, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Yao Kouassi Gervais "Gervinho" est toujours absent.

Éléphants : Kamara Ibrahim ne veut toujours pas de Gervinho

Kamara Ibrahim a dévoilé son "commando" contre le Niger et l'Éthiopie. Le patron du banc des Éléphants a préféré ne pas faire appel à Gervinho. Écarté de la sélection nationale lors de la Coupe d'Afrique des nations 2019 en Égypte, l'attaquant de Parme (série A) ne fait pas toujours partie des plans du technicien ivoirien. Michael Seri et Jonathan Kodja sont également absents.

"J’aurais aimé sélectionner tout le monde, mais je n’ai pas la place pour tout le monde. C’est un problème de choix. Je pensais en préambule, comme Gervais n’a pas été là, l’équipe s’est construite. C’est valable pour Gervais, mais c’est valable pour d’autres personnes qui n’ont pas été là…vous voyez que des cas individuels, mais moi, j’ai une réflexion plus globale de ma mission. C’est-à-dire que celle d’avoir des résultats dans l’immédiateté, mais en même temps, de me projeter sur l’avenir. Aujourd’hui, je pense qu’en constituant ma liste, les garçons que je viens de citer, donnons-nous deux, trois quatre ans, je pense que ça va être de très bons joueurs", s'était expliqué Kamara Ibrahim peu avant le début de la CAN 2019.

Liste des 24 Éléphants sélectionnés

Gardiens de but

1) Gbohouo Sylvain (Tp Mazembe)

2) Badra Ali Sangare (Uthongathi Fc)

3) Sayouba Mande (Odense Boldklub)

Défenseurs

4) Serge Aurier (Tottenham Hotspur)

5) Britto Willie (Fc Zurich)



6) Ghislain Konan (Stade de Reims)

7) Wonlo Coulibaly (Tp Mazembe)

8) Ismael Traore (Sco Angers)

9) Wilfried Kanon (Pyramids Fc)

10) Cheick Comara (Wydad de Casablanca)

11) Simon Deli (Club Bruges)



Milieux de terrain

12) Franck Kessie (Milan Ac)

13) Seko Fofana (Udinese)

14) Habib Maiga (Metz Fc)

15) Kouame Koffi Christian (Tp Mazembe)

16) Ibrahim Traore (Slavia Prague)

17) Victorien Angban (Metz Fc)



Attaquants

18) Zaha Wilfried (Crystal Palace)

19) Nicolas Pepe (Arsenal Fc)

20) Max Gradel (Toulouse Fc)

21) Roger Assale (Bsc Young Boys)

22) Yohan Boli (Saint Trond)

23) Maxwell Cornet (olympique Lyonnais)

24) Yakou Meite (Reading Fc)