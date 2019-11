Henri Konan Bédié prend la tête d'une coalition contre Ouattara

Henri Konan Bédié est en froid avec son "jeune frère", Alassane Ouattara. Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI, opposition) a tourné le dos à son ancien allié du Rassemblement des républicains (RDR) depuis bien longtemps. À moins d'un an de la présidentielle ivoirienne, le "sphinx" de Daoukro est déterminé à faire tomber le pouvoir du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix).

Le patron du Parti démocratique de Côte d'Ivoire sera-t-il en lice pour la succession d' Alassane Ouattara ? Henri Konan Bédié demeure silencieux sur la question. L'ancien président ivoirien, interrogé par le magazine Jeune Afrique, le dimanche 22 septembre 2019, a levé un coin du voile sur son avenir politique et surtout sa probable candidature à la présidentielle d'octobre 2020. "Vous le saurez au deuxième semestre de 2020, lorsque la convention d’investiture désignera le candidat du PDCI. Par le passé, j’ai été président de la République, mais jamais je n’ai été candidat. On est toujours venu me chercher. (…) Si le parti vient me chercher, alors je verrai dans quel état physique et personnel je serai", a déclaré l'homme de 85 ans.

Il faut noter toutefois qu' Henri Konan Bédié rejette une probable candidature d' Alassane Ouattara. "(...) Contrairement à moi, il n'a pas le droit de se présenter", assure le chef de file du PDCI. En tout cas, Bédié poursuit son chemin et a reçu la conférence des présidents de la plateforme non-idéologique qu'il a mise sur pied. La rencontre a eu lieu le mercredi 6 novembre 2019 à Daoukro. Les 17 partis politiques membres du CDRP (Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix) ont choisi de porter le natif de Daoukro à la tête de ladite plateforme.

"C’est un agréable plaisir pour moi de vous recevoir ce matin à Daoukro, dans le cadre de la finalisation du cadre de notre collaboration, telle que nous l’avons définie à travers la charte que nous avons adoptée depuis le 2 août 2019", s'est exprimé Henri Konan Bédié. Poursuivant, il a félicité les membres de la plateforme pour avoir su conduire collectivement les travaux qui permettent d'entrevoir la mise en place des structures du CDRP et la date de signature du manifeste qui consacrera le début officiel de ladite plateforme.