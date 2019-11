En procès à Abidjan : Le cri de ralliement de Blé Goudé à ses partisans

Charles Blé Goudé est poursuivi à Abidjan pour "Crimes contre prisonniers de guerre". En attendant la 3e audience, ce mercredi 6 novembre, l'ancien leader des jeunes patriotes appelle ses partisans à lui manifester leur soutien dans cette autre épreuve.

Charles Blé Goudé, l'audience du mercredi s'annonce décisive

Acquitté par la Charmbre de première instance de la CPI, Cour pénale internationale, et en liberté sous conditions à La Haye, Charles Blé Goudé est à nouveau éclaboussé par une autre affaire sur les rives de la lagune Ébrié. Le parquet d'Abidjan a en effet lancé de nouvelles poursuites contre l'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo pour « crimes contre des populations civiles » et « crimes contre des prisonniers de guerre ».

La première audience s'est tenue le 23 octobre dernier, mais aussitôt reportée au 30 octobre « pour permettre aux avocats de l’accusé de prendre connaissance du dossier ». À la date indiquée, l'audience n'a pu aller plus loin, car à en croire Me Jean Serge Gbougnon, avocat du Président du COJEP, « le procès a été reporté parce qu'il y a une pièce importante qui manque au dossier ».

Le jour de vérité est donc pour ce mercredi 6 novembre 2019 et, espèrent les observateurs, ce procès pourra enfin se tenir afin d'entrer dans le fond du dossier après les questions incidentes de procédure. Charles Blé Goudé a donc publié sur sa page Facebook une vidéo de ralliement avec pour légende : "Crimes contre prisonniers de guerre. Acte 3: Mercredi 6 novembre 2019 au Palais de justice du Plateau. »

Dans cette production d'une minute 37 secondes, le filleul de l'ancien Président ivoirien lance ce slogan à ses militants, partisans, sympathisants et autres Ivoiriens ou Africains qui voudraient bien lui apporter le soutien nécessaire dans ce procès après celui de la CPI. « Je suis Charles Blé Goudé, et toi ?» avec des empreintes aux couleurs ivoiriennes (Orange- Blanc - Vert) et une photo de Blé Goudé en tenue traditionnelle, tel est le logo qui soutient ce cri de ralliement.

Au lendemain de la seconde audience, faut-il le rappeler, le Génie de Kpô avait écrit : « À tous, merci pour votre présence massive ce jour à l'audience de "Crimes contre prisonniers de guerre". Merci à tous, et à mercredi 6 novembre. Ce que Dieu a commencé, il va terminer. »

Comme aux deux premières audiences, le palais de justice d'Abidjan Plateau sera assurément pris d'assaut par les proches de Charles Blé Goudé qui espèrent une libération totale de leur leader de tous les procès, aussi bien à La Haye qu'à Abidjan.