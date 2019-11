Après Hamed Bakayoko-Arafat, place au duo Amadou Gon-Ariel Sheney

Le colonel Lobofouè, Ariel Sheney, et la top model togolaise Maria Mobil ont eu un entretien avec le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly.

Le colonel Lobofouè a actuellement le vent en poupe. Près de trois mois après le décès de son mentor, Dj Arafat, l'ex poulain de la Yorogang est plus que jamais déterminé à atteindre le sommet comme il le dit lui même dans l'une de ses chansons. Lors de son concert live du 2 novembre 2019 qui a vu la fracassante prestation de la sulfureuse top model togolaise, Maria Mobil, le petit nouchi d'Abobo a réçu des mains du ministre de la Jeunesse et l'Emploi, Mamadou Touré, la somme de 20 millions de fcfa. Un cadeau du Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, qui, selon le ministre Mamadou Touré, entend contribuer à la carrière d'Ariel Sheney.

Si ce geste du chef du gouvernement a été fortement critiqué par de nombreux internautes, cela n'a pas ébranlé l'admiration d'Amadou Gon Coulibaly à l'endroit de l'artiste couper décaler à qui, il a accordé une audience mercredi après midi. Une rencontre à laquelle a pris part Maria Mobil qui, rappelons-le, a comblé de cadeaux, les enfants de l'orphelinat garçons de Bingerville le mardi dernier.

''Merci au 1er ministre de mon pays Amadou Gon pour l’audience. On est lancé...'', a écrit Ariel Sheney sur sa page facebook. Même si les dessous de cette rencontre entre Ariel Sheney et Amadou Gon Coulibaly n'ont pas été officiellement dévoilés, il faut dire que cette rencontre suscite tout de même des interrogations à moins d'une année de l'élection présidentielle de 2020. Quand on sait que les artistes les plus influents sont généralement sollicités par les hommes politiques durant la campagne électorale.

Doit-on penser qu'Ariel Sheney accordera son soutien au Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp)? Seul le temps nous le dira...Pour rappel, l'artiste Dj Arafat, était, avant sa mort, très proche du ministre d'Etat Hamed Bakayoko qu'il considérait comme son "père".