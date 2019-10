Côte d’Ivoire: Ariel Sheney sur les traces de Dj Arafat, ce qu'il fait

Deux mois après la mort de son ex-mentor, Ariel Sheney a décidé de créer son propre label qu'il a baptisé As Record.

Ariel Sheney: ''Je veux tendre la main à mes jeunes frères comme Arafat l'a fait avec moi''

Ariel Sheney est incontestablement l'une des valeurs sûres de la musique ivoirienne. Son talent qui ne souffre d'aucune contestation, a été révélé au grand jour par son mentor, Dj Arafat, au sein de la Yorogang.

Cette structure de production créée par feu Ange Didier Houon qui, pendant plusieurs années, a accompagné le Petit Nouchi d'Abobo, lui permettant ainsi de se faire un nom dans le showbiz ivoirien au point d'être aujourd'hui considéré comme un artiste de renommée internationale.

Plus de deux mois après le décès du boss de la Yorogang, Ariel Sheney veut suivre les traces de son mentor, en révélant de nouveaux talents. Il a donc décidé de créer son propre Label de production d'artistes, denommé As Record qu'il a présenté à la presse le lundi dernier.

''J’ai décidé d’aider mes jeunes frères qui me sollicitaient depuis un bon moment. Car c'est aussi grâce à une main tendue de Dj Arafat que j'ai pu me frayer un chemin dans ce milieu. Et donc moi aussi, je veux tendre la main à d’autres jeunes talents'', a déclaré le tout nouveau producteur ivoirien.

Le patron d'As Record a déjà 6 jeunes artistes dans son écurie. Il s'agit de Cédric 225, Lova Vanié, Magicien Cowboy, H47 (un jeune talent et rappeur qui vient d’avoir le Bac), Hervinho (Afri pop Afri Beat), et Benji dit Fior 2 Bior (la mascotte de AS Records), et Soraya (la seule voix féminine).

«J’ai décidé de commencer par ceux qui sont proches de moi et que je maîtrise, et aussi pour leur talent », a expliqué Sheney qui entend présenter les premières œuvres de ses poulains lors de son concert qui aura lieu ce samedi 02 novembre au Palais de la Culture.

Notons qu'Ariel Sheney a fait en sorte que l'on se souvienne de son mentor Dj Arafat à chaque fois qu'on franchira les locaux d'As Record puisqu'un grand portrait de Dj Arafat a été gravé sur l'un des murs du studio situé à Cocody.