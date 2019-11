Trois mois après la mort de Dj Arafat, Josey rejoint Claire Bailly à l'église

La talentueuse chanteuse ivoirienne, Josey, a annoncé un spectacle réligieux dans une église à Marcory.

Après la mort de Dj Arafat, Josey va chanter dans une église

Quelques jours après la mort de Dj Arafat qui a poussé Claire Bailly à tourner le dos au Couper décaler au profit de la musique chrétienne, la talentueuse chanteuse ivoirienne, Josey, a été exhortée par la chantre Lili Gohilou, à mettre sa belle voix au service de Dieu.

''La première fois que j'ai vu Josey, c'était au sein d'une église. C'était bien avant qu'elle ne se présente à ce concours de chant qui l'a fait connaître. Ce jour là, à l'église, Josey chantait. C'est son timbre vocal qui a fait que je l'ai remarquée. J'ai demandé aux fidèles de l'église d'où venait cette jeune fille. Elle a une grande et belle voix. Josey en adoration, ce n'est rien devant ce qu'elle fait actuellement comme musique. Elle sort des chansons commerciales pour juste vendre.

Mais écoutez-la chanter Dieu, faire de l'adoration, c'est fort. Cela ne s'explique pas. Cette fille a une voix pour adorer le Seigneur. Moi, je ne peux pas juger car ce sont des jeunes qui cherchent leurs marques. Et puis, il y a des gens qui ont fait plus de 25 ans dans des églises sans être réellement convertis. Ce que nous pouvons faire, c'est de prier pour nos enfants afin que le Seigneur lui-même puisse conduire leurs pas'', avait confié Lili Gohilou.

Des conseils qui ne sont pas tombés dans des oreilles de sourds puisque la talentueuse Josey, auteure du titre à succès ''Mon nom'', a décidé de donner un spectacle dans une église dans la commune de Marcory.

''Coucou mes loves. Je vous invite ce jeudi 14 Novembre dès 18h30 à l’église MEROS sis à Marcory pour partager un moment d’intimité avec le Seigneur...On est comme on est aussi et puis Dieu nous aime comme ça donc... Disons lui merci pour ses bienfaits et bénissons son nom", a -t-elle écrit sur sa page facebook.