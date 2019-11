Dj Arafat nominé pour un prix au Nigéria: Celui qui va le représenter

Dj Arafat est nominé pour l'édition 2019 de l'African Muzik Magazine Awards. Le nom de celui qui le représentera a été dévoilé.

Dj Arafat vers une autre distinction à titre posthume

Le boss de la Yorogang, Dj Arafat, décédé le lundi 12 août dernier dans un accident de moto, était un artiste qui a incontestablement marqué sa génération. Bien que n'étant plus de ce monde, Ange Didier Houon continue de recevoir des distinctions. Après avoir reçu à titre posthume le trophée du meilleur artiste francophone de l'année de 2019, lors de l'African Muzik Magazine Awards (AFRIMMA) qui a eu lieu le samedi 26 octobre 2019 à Dallas aux Etats-Unis, le Beerus Sama est encore nominé aux All Africa Music Awards ( AFRIMA ) qui se dérouleront le 23 novembre 2019 au Nigéria.

Si aucun membre du staff de Dj Arafat n'était présent aux Etats-Unis, ça ne sera pas le cas pour la cérémonie de distinction du Nigéria puisque le Zeus D'Afrique y sera représenté par le dénommé Charles Tabu, a-t-on appris des sources bien introduites dans la Yorogang. Il s'agit en effet du manager Europe de Dj Arafat. D’origine congolaise, il est le frère cadet du célèbre rappeur Youssoupha. Il travaille également avec de grosses pointures telles que Damso, Maître Gims et bien d'autres.

Pour remporter ce prix, feu Dj Arafat devra terminer en tête du vote qui l'oppose aux Nigérians Burna Boy, Davido, Kizz Daniel et Wizkid, de King Promise et Shatta Wale du Ghana, de Salif Keita et Sidiki Diabate du Mali

Dj Arafat n'est pas le seul artiste ivoirien nominé à cet événement. Son ex poulain Ariel Sheney est aussi engagé dans la catégorie ''Artiste le plus prometteur en Afrique''. La chanteuse ivoirienne à la voix d'or, Josey, est aussi nominée aux Afrima dans la catégorie "Meilleure artiste féminin de l'Afrique de l'ouest".