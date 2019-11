L'affaire COMIUM/Koz refait surface: Ce qu’exigent les ex-employés

La galère continue pour les ex-employés de COMIUM/Koz. Dans le désarroi depuis bientôt 4 ans, ces derniers font désormais appel au Président de la République, Alassane Ouattara, et au Premier Ministre Gon Coulibaly.

Les ex-employés de COMIUM/Koz appellent le Président Ouattara au secours

Le ex-employés de COMIUM/Koz, ne savent plus à quel saint se vouer depuis la fermeture de leur entreprise en mars 2016. En effet, après avoir obtenu par décision de justice l’accord de paiement intégral de leurs droits, dommages et intérêts, les liquidateurs en charge de réaliser la vente du patrimoine notamment les bâtiments du siège en vue de payer ces droits, sont confrontés à une multitude de procès, liés à un conflit sur la propriété dudit siège.

Après 18 procès, le tribunal du commerce, la cour d'appel et la cour suprême se sont prononcés en faveur des liquidateurs et des ex employés qui détiennent la grosse du dernier procès délivré par le président de la cour suprême. Au moment où les ex-employés entrevoyaient une lueur d'espoir, ils sont informés encore d'un nouveau procès prévu pour le 5 décembre 2019. Cet énième procès surprend les ex-employés qui crient au dilatoire.

« Nous demandons au Président de la République et au Premier Ministre Gon Coulibaly d'avoir un regard compatissant quand on sait que nous dénombrons 8 décès en notre sein depuis la fermeture de COMIUM en 2016 (4ans bientôt). Nous demandons simplement de ne pas reporter cet autre 19ème procès du 5 décembre prochain et de s'assurer qu'il soit le véritable dernier procès.

Nous sommes fatigués de courir de procès en procès et demandons à la justice de faire appliquer le verdict de la cour suprême et d'ordonner la vente du bâtiment (siège COMIUM) pour que la liquidation puisse payer les droits et dommages des employés », a imploré Koné Lacina, membre du comité des ex employés.