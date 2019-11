La belle surprise de Salomon Kalou à Alassane Ouattara en Allemagne

Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et le footballeur ivoirien, Salomon Kalou, ont eu un tête-à-tête ce mercredi 20 novembre 2019 à Berlin en Allemagne.

Alassane Ouattara et Salomon Kalou se sont parlé à Berlin

Le président de la République, Alassane Ouattara, séjourne présentement en Allemagne où il a pris part à la Conférence du ‘’G20 Compact With Africa’’ qui a eu lieu mardi 19 Novembre 2019 à Berlin. Une rencontre marquée par la présence de la grande Chancelière allemande, Mme Angela MERKEL, visant à améliorer les conditions-cadres des investissements privés dans les pays africains.

En marge de cette importante rencontre, le chef de l'État ivoirien a eu un entretien avec l'ex attaquant des Eléphants de Côte d'Ivoire, Salomon Kalou, qui évolue dans le club de la capitale allemande, le Hertha Berlin. Même si l'on ignore, pour l'instant, l'objet de leur rencontre, force est de constater que les deux hommes étaient tout heureux de se retrouver, comme le traduisent les images de leur rencontre diffusées sur les réseaux sociaux. L'attaquant ivoirien Salomon Kalou a même offert un maillot au chef de l'État.

Après la non qualification des Eléphants à la Coupe du monde 2018 qui s'est disputée en Russie, Salomon Kalou n'a plus été aperçu en sélection. Contrairement à son compagnon, Yao Kouassi Gervais dit Gervinho, écarté par Kamara Ibrahim, Kalounho a délibérément décidé de se retirer de l'équipe nationale ivoirienne. ''Tout se passe bien. Je n’ai jamais eu de problème avec la sélection. Si on ne me voit plus, ce n’est pas un refus de venir ou que je n’ai plus l’envie. C’est juste que je me sens bien dans mon club. J’ai 33 ans maintenant. Je veux avoir mon temps libre et passer du temps avec ma famille. Jouer en club et en sélection est un peu difficile pour faire tout cela. Je pense qu’à un certain moment, il faut laisser la place aux jeunes pour s’exprimer'', avait déclaré Salomon Kalou.

Après la publication des photos de la rencontre entre Salomon Kalou et le président Alassane Ouattara, plusieurs internautes se demandent déjà si le champion d'Afrique 2015 entrera en politique à la fin de sa carrière comme l'a fait son aîné, Bonaventure Kalou, devenu récemment maire de la commune de Vavoua.