Éléphants : Gervinho explique comment Kamara l'a écarté

Cela fait deux ans que Yao Kouassi Gervais dit Gervinho n'a pas enfilé le maillot de la sélection nationale de Côte d'Ivoire. L'actuel joueur de Parme semble ne pas entrer dans les plans de Kamara Ibrahim, le patron du banc des Éléphants. Invité de l'émission Talents d'Afrique sur Canal + Sport, le lundi 11 novembre 2019, le champion d'Afrique est revenu sur la question de sa non-sélection ainsi que ses rapports avec le successeur de Marc Wilmots.

Éléphants, Gervinho dit sa part de vérité

Gervinho s'est exprimé sans langue de bois sur le plateau de Talents d'Afrique, le lundi 11 novembre 2019. Yao Kouassi Gervais, écarté de la sélection ivoirienne depuis deux ans, n'a pas caché son état d'âme devant cette absence qui commence à peser. Le sociétaire du club italien Parme a affirmé qu'il n'est nullement habité par la tristesse. "Je ne dirai pas que je suis triste. Mais c'est toujours un plaisir de défendre les couleurs de son pays. Ça toujours été un honneur pour moi de porter le maillot de la Côte d'Ivoire. Je me souviens, comme si c'était hier, de ma première sélection. Je ne croyais pas, tellement j'étais ému", a déclaré le natif d' Anyama.

Toutefois, Gervinho n'a pas nié que la sélection ivoirienne lui manque. "J'ai passé plus de dix ans en sélection. J'aime ce maillot. Ces couleurs orange, blanc et vert, je les ai toujours défendues avec beaucoup de passion et d'amour. Ça reste une fierté pour moi de pouvoir défendre les couleurs de mon pays. Même de loin, je reste le supporter numéro un de l'équipe", a-t-il lancé avant de promettre : "je vais revenir."

L'ancien joueur de l' Asec Mimosas a révélé ce qui s'est passé entre lui et Kamara Ibrahim, depuis l'accession de ce dernier à la tête des Éléphants. "J'avais eu Kamara au téléphone quand il avait été nommé. J'avais apprécié son approche. Ensuite, quand je suis arrivé en Italie, il m'a appelé avant les deux derniers matches de qualification à la Coupe d'Afrique 2019. On a échangé. Il était convenu qu'il me laisse un peu de temps afin que je joue avec Parme comme je venais d'arriver. Il est ensuite revenu me voir en Italie avant le match contre la Guinée en éliminatoire de la CAN. Il était prévu qu'il m'appelle pour les deux derniers matches de l'équipe avant la CAN. Et il avait dit qu'il allait annoncer au groupe ma prochaine arrivée. Et depuis lors, je n'ai plus eu de ses nouvelles", a expliqué Gervinho.

Loin d'être ébranlé par cet épisode de sa vie, Gervinho ne compte pas prendre sa retraite avec la sélection nationale. "L'heure de la retraite internationale n'a pas encore sonné. Je ne quitterai pas la sélection nationale de cette façon, sur cette défaite contre le Maroc. J'ai encore quelque temps à passer en sélection. Mentalement, physiquement, je suis bien", a-t-il lâché.