Eliminatoires Can 2019: Humiliante défaite des Eléphants en Éthiopie

Les Eléphants de Côte d'Ivoire ont été battus par l'Ethiopie ce mardi 19 novembre 2019 à l'occasion de la deuxième journée des éliminatoires de la Can 2021.

Les Eléphants de Côte d'Ivoire n'ont pas fait le poids face à l'Ethiopie

Après leur difficile victoire face au Niger ( 1-0) le samedi à Abidjan dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Can 2021, les Eléphants de Côte d'Ivoire affrontaient, à l'occasion de la deuxième journée, ce mardi à Bahir Dar l'équipe d'Ethiopie qui, pour son premier match, avait éte défaite par le Madagascar (1-0) .

Les Ethiopiens n'ont pas manqué l'occasion de se relancer dans ce mini championnat en dominant les Ivoiriens(2-1) complètement aux abois et sans une réelle organisation tactique. Ce sont pourtant les Ivoiriens qui ont ouvert le score dès la troisième minute de jeu sur un coup franc parfaitement envoyé par Max Gradel. Le gardien éthiopien ayant suivi la trajectoire du ballon s'interpose, mais le capitaine Serge Aurier, en embuscade, catapulte le ballon au fond des filets.

Alors que l'on s'attendait à un festival des protégés de Kamara Ibrahim, les Ethiopiens vont se réorganiser et prendre le jeu à leur compte en acculant la défense des Eléphants qui va concéder une faute à l'entrée de sa surface de réparation à la 15e minute. Le coup franc de l'Ethiopie est devié par le but ivoirien et trompe Sylvain Gbohouo. Le portier ivoirien va aller chercher le ballon dans ses filets une seconde fois à la 25e minute.

Menés (2-1), les Eléphants de Côte d'Ivoire, qui jouaient sans un véritable attaquant de pointe, n'ont pas pu inquiéter les Éthiopiens jusqu'à la mi-temps. En seconde période, l'Ethiope va confirmer sa suprématie, et les changements tardifs ne changeront pas le score. La Côte d'Ivoire s'incline donc devant l'Ethiopie. Chose qui peut être considérée comme la grosse surprise de la deuxième journée des éliminatoires de la prochaine coupe d'Afrique qui se disputera en 2021 au Cameroun.