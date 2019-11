La chanteuse camerounaise Daphne raconte son malaise sur scène

Daphne a fait peur à ses fans ainsi qu'à ses proches. En effet, la chanteuse camerounaise s'est écroulée sur scène alors qu'elle était en plein spectacle aux États-Unis, dans la ville d'Atlanta. C'était le dimanche 17 novembre 2019. Près d'une semaine après, l'auteure de la célèbre chanson "Jusqu'à la gare" donne de ses nouvelles.

Daphne: "J'ai juste eu un petit malaise"

Tout semble aller pour le mieux chez Daphne. L'artiste-chanteuse originaire du Cameroun a eu un malaise sur scène le dimanche 17 novembre 2019, à Atlanta. La jeune dame s'est écroulée et a été très vite transportée dans un établissement sanitaire américain. Fort heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. En effet, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, Daphne rassure ses fans et ses proches sur son état de santé.

"J'ai juste eu un petit malaise, mais là, je porte très bien. Je veux dire merci à tout le monde pour les voeux et pour l'amour. Merci à tous ceux qui ont tendu la main, je suis actuellement en traitement; dans quelques jours, je serai de retour au Cameroun complètement forte", a avancé la star camerounaise.

À l'annonce du malaise de Daphne, des artistes de renom ont tenu à lui témoigner leur soutien et leur affection. "Je viens d’apprendre que ma petite soeur Daphné a eu un malaise sur scène. Mes prières l’accompagnent. J’espère que ce n’est rien de grave. Reçois mon Amour et celui de tous les Camerounais et Africains qui t’aiment", avait publié sa compatriote Charlotte Dipanda sur la toile.

Née le 20 septembre 1989 à Buea, une ville située dans le sud-ouest du Cameroun, Daphne, de son vrai nom Njie Efundem Daphne, a fait des études en droit et en psychologie. Elle lance sa carrière musicale en 2004, notamment avec le single Rastafari. La meilleure artiste féminine d'Afrique Centrale aux AFRIMMA (African Muzik Magazin Awards) aux États-Unis est propulsée au-devant de la scène musicale grâce à son titre Calée, sorti en 2017.

Daphne décroche le trophée de la Chanson de l'année et de Meilleure voix féminine aux Balafon Music Awards 2017. Depuis, la chanteuse connait une carrière qui monte en puissance.