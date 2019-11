Nouveau coup dur pour Magic Diezel après le départ de Chico Lacoste

Annoncé à Paris pour prendre part au spectacle dénommé «Etoiles du Fromager», un événement qui réunira le 6 décembre prochain, plusieurs artistes ivoiriens, le groupe Zouglou, Magic Diezel, ne sera finalement pas de la partie, a annoncé Openn Africa, le nouveau label de production des enfants de Gagnoa, dans un communiqué dont copie nous est parvenue. Même si la structure sud-africaine dénonce un manque de professionnalisme de la part des organisateurs du spectacle, plusieurs observateurs s'inquiètent de l'avenir de ce jeune groupe confronté à de nombreux revers après avoir tourné le dos au label Magic Prod, qui leur avait ouvert les portes du succès. En effet, après avoir mis fin à leur collaboration avec le label Magic Prod, Tim et Sawako ont vu certains de leurs spectacles européens, annulés. Quelques jours après, leur manager, Chico Lacoste, a rendu sa démission seulement deux mois après sa nomination. Espérons tout simplement que tous ces faits ne freinent pas l'élan des Magic Diezel, perçus comme le groupe leader de la nouvelle génération du Zouglou.

OPENN Africa s'explique sur le cas du groupe Magic Diezel

La société sud-africaine OPENN Africa annonce que le groupe Magic Diezel ne participera pas aux «Etoiles du Fromager» prévues le samedi 6 décembre 2019 à Paris, faute d’avoir obtenu des garanties sérieuses des organisateurs.

Certes, des négociations ont été entamées dès la mi-octobre 2019. Mais en l’absence de garanties contractuelles minimales et d’alternative, OPENN Africa se voit contrainte de devoir annuler la présence de Magic Diezel aux « Etoiles du Fromager ».

OPENN Africa rappelle ci-après les conditions nécessaires et suffisantes à la participation du groupe Magic Diezel à un spectacle (live ou playback) hors de Côte d’Ivoire :

• la signature d’un contrat de prestation en bonne et due forme,

• le versement d’une avance de 50% du cachet négocié,

• la prise en charge des frais de voyage (billets d’avion) des 2 artistes et du Manager,

• la prise en charge des frais de séjour (hôtel 3 étoiles minimum, 3 repas/jour, mobilité),

• la souscription à une assurance voyage,

• la déclaration du spectacle à la SACEM (ou équivalent local du BURIDA).

Par conséquent, OPENN Africa invite les initiateurs des « Etoiles du Fromager » à ne plus mentionner Magic Diezel dans les publicités promotionnelles de cet événement, en particulier sur les réseaux sociaux et internet (affiches, vidéos, etc).

OPENN Africa s’excuse auprès des nombreux fans parisiens du groupe Magic Diezel et leur donne rendez-vous en 2020.

OPENN Africa réitère son désir de collaborer avec tous les organisateurs et promoteurs de spectacles prêts à assumer et à respecter leurs responsabilités contractuelles.

OPENN Africa (www.corporate.opennafrica.com) est une entreprise opérant dans le digital, l’audiovisuel et l’industrie du divertissement. Sa branche “Music” travaille avec les talents emergents et les artistes confirmés. Elle offre egalement des services tels que la promotion, le management et la distribution.