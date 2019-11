FIF: Antoine Bahi (Africa Sports) lâche Alexis Vagba pour Didier Drogba

Contrairement à Alexis Vagba, Antoine Bahi, le deuxième homme fort de l'Africa Sports, s'est dit prêt à recevoir Didier Drogba qu'il considère comme un monument.

Antoine Bahi: ''Si le programme de Didier Drogba est alléchant, nous allons le soutenir"

Après avoir officiellement annoncé sa candidature à l'élection du prochain président de la Fédération ivoirienne de football (Fif), l'ancien capitaine des Eléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, a convoqué les présidents des clubs ivoiriens à une série de rencontres, les 13 et 14 Novembre dernier à Sofitel Hôtel Ivoire, afin de leur présenter son projet pour le football ivoirien. Cependant l'ancien joueur de Chelsea a été confronté à un véritable boycott de la part de plusieurs clubs de ligue 1 dont l'Africa Sports d'Abidjan.

Dans une interview accordée à linfodrome, le président exécutif du club Vert et Rouge, Alexis Vagba a fait savoir qu'il ne se sentait pas obligé de répondre à l'invitation de Didier Drogba car celui-ci ne l'a jamais soutenu. ''J’ai appris que Drogba rencontre les responsables de club, mais je n’ai pas eu d’invitation. Il ne pouvait pas inviter l'Africa Sports, il sait pourquoi il ne pouvait pas nous inviter. Pourquoi le Wac est aujourd'hui contre lui? Qu'il le dise... Le jour où il m’appelle pour dire qu’il va nous rencontrer individuellement, je lui dirai la vérité. Je ne suis pas obligé de le rencontrer... Est-ce que Drogba nous a aidés une fois ?", avait soutenu Vagba.

Une position que ne partage pas le deuxième homme fort de l'Africa Sports, Antoine Bahi, président délégué de l'équipe de football, qui a donné les raisons de son absence à l'invitation de Didier Drogba. Il s'est également dit prêt à revoir l'ancien capitaine des Eléphants qu'il considère comme un monument. ''Effectivement, l’Africa Sport n’y était pas. En ce qui me concerne, j’étais pris...J’avais un match capital contre San-Pedro. C’était un grand match pour le club. Il me fallait à tout prix être auprès de mes enfants pour les galvaniser et revenir avec les trois points. Ce que nous avons réussi à faire. Sinon Didier Drogba, c’est un monument. Pourquoi ne pas répondre à son appel. Alexis Vagba est le président central et moi, le président délégué. J’ai appelé Vagba pour dire que le service de communication de Didier Drogba nous invite à une rencontre. Moi j’étais pris et donc je ne pouvais pas être là. Ce qu’il a dit, il a fait ressortir sur les réseaux sociaux. Moi je suis là et j’attends de pieds fermes. Je suis prêt à recevoir Drogba. Drogba Didier n’est pas n’importe qui. C’est une icône, c’est un monument. Si son programme est alléchant, nous allons le soutenir'', a confié Antoine Bahi dans un entretien accordé à 7infos.

Pour rappel, Antoine Bahi et Alexis Vagba se sont affrontés durant plusieurs mois. Chacun d'entre eux s'autoproclamant président de l'Africa Sports. Grâce à la médiation de la Fif, les deux hommes ont finalement trouvé un terrain d'entente.

