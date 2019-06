Côte d'Ivoire : Mort de Gbizié Léon, Serges Aurier enfoncé par sa mère

Serges Aurier n'était pas aux obsèques de son père Gbizié Léon, inhumé le 30 mai dernier, dans son village natal de Gorodi à Zoukougbeu. Sa mère, qui tente d'expliquer l'absence de son fils, l'a tout simplement enfoncé.

Obsèques du père de Serges Aurier, le scandale de trop !

L'ancien footballeur des Eléphants, Gbizié Léon, est décédé le 3 avril dernier, des suites d'une longue maladie et dans un état de dénuement absolu. Dans les derniers jours de sa vie, certaines sources bien introduites avancent que l’ex- attaquant du Sporting club de Gagnoa, du Stella Club d’Adjamé broyait véritablement du noir, et ce, dans l'indifférence de ses proches, en l'occurrence, son fils footballeur Serges Aurier.

Lors des obsèques de cette ancienne gloire du football ivoirien, il y avait donc de l'électricité d'en l'air à cause des circonstances du décès de Gbizié Léon. Ainsi que l'avoue Marie Irène Zagadou, la génitrice d'Aurier. « Il y avait trop de tensions autour des funérailles de mon ex. Alors, pour éviter que la situation empire, j’ai préféré ne pas me rendre au village après la levée du corps à Daloa », a-t-elle expliqué.

Elle indique cependant que c'est elle qui a pris en charge les funérailles. Ajoutant que « la tombe seule nous a coûté trois millions de francs CFA ». Des révélations qui sont d'autant plus révoltantes que l'ancien champion de Côte d'Ivoire n'arrivait plus à assurer ses soins et sa subsistance par manque de moyens. Alors qu'après sa mort, ce sont des millions qui ont été claqués pour ses funérailles.

Elle ajoute par ailleurs : « Serges est venu jusqu’à Abidjan. Malheureusement, il n’avait que deux jours de permission, donc il est aussitôt reparti. » C'est dire que le défenseur de Tottenham et des Eléphants n'a pu prendre part aux obsèques de son père.

Notons que le joueur vient de perdre la finale de la Ligue des champions européenne face à Liverpool (0-2).