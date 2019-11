José Mourinho, nouvel entraineur de Serge Aurier à Tottenham

Après Didier Drogba à Chelsea, Eric Bailly à Manchester United, l'entraineur portugais, José Mourinho, va coacher l'ivoirien Serge Aurier, puisque le Special One a officiellement été nommé entraineur de Tottenham.

José Mourinho reprend du service à Tottenham

Quelques mois après son renvoi de Manchester United, l'entraineur portugais, José Mourinho, retrouve une autre formation de la Premier League anglaise. En effet, Le Special One a été choisi par les responsables de Tottenham pour remplacer Mauricio Pochettino, démis de ses fonctions mardi soir.

«Nous sommes ravis d’annoncer l’arrivée de José Mourinho comme entraîneur pour un contrat qui court jusqu’à la fin de la saison 2022/23 ... Avec José, nous avons l’un des entraîneurs au plus grand palmarès. Il a une expérience des plus riches, il peut inspirer des équipes et il est un grand tacticien. Il a gagné partout où il est passé. Nous croyons qu’il va amener énergie et foi dans le vestiaire", a expliqué le président de Tottenham, Daniel Levy.

José Mourinho retrouve donc à Tottenham, un autre ivoirien qui n'est autre que Serge Aurier, le capitaine des Eléphants de Côte d'Ivoire. Le technicien portugais a été le coach de Didier Drogba à Chelsea puis d'Eric Bailly à Manchester United. Il aura donc pour mission de redresser la barre sur la scène nationale puisque Les Spurs sont actuellement classés 14e du Premier League à 20 points du leader Liverpool et à 11 points des places qualificatives pour la prochaine Ligue des Champions.

Tottenham est également engagé en ligue des champions cette saison, et le Special One devra faire mieux que la finale perdue l'an dernier face à Liverpool. José Mourinho a expliqué pourquoi il acceptait de reprendre du service sur le banc des Spurs. «Je suis excité de rejoindre un club avec un tel héritage et des supporters aussi passionnés. La qualité dans l’équipe et au centre de formation, m’excite. Travailler avec ces joueurs, c’est ce qui m’a attiré », a-t-il déclaré sur le site officiel du club.