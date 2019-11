Armée ivoirienne: Le nettoyage continue, encore 3 gendarmes arrêtés

Trois gendarmes viennent de tomber dans les mailles du commissaire du gouvernement, Ange Bernard Kessi, après avoir été surpris en pleine violation de consigne.

3 gendarmes en service à San-Pedro arrêtés et écroués à la MAMA

Après sa mission à Bouaké pour la prospection du site du futur Tribunal Militaire de Bouaké, le Commissaire du Gouvernement en a profité pour contrôler les agents commis aux barrages sur l'axe Abidjan-Bouaké. Cette fois-ci, sans bâton de commandement, sans étoile ni tenue d'apparat, le procureur militaire descend par avion à San-Pedro pour qu'on ne le voit pas sur la route Abidjan-San-Pedro. Il fait le tour de la région. Les axes San-Pedro-Tabou et San-Pedro Issia sont tour à tour visités par le Commissaire du Gouvernement.

À bord d'une Toyota banalisée, vêtu d'un pantalon jean, d'un polo et coiffé d'une casquette. Au corridor de San-Pedro, il tombe dans un désordre de contrôle de tous les véhicules par tous les corps. Venu voir de plus près ce qui se passe, il remarque qu'un véhicule rouillé jusqu'au châssis transporte 33 passagers. Le commissaire monte à bord et aperçoit "un trou" en bas, au travers duquel on pouvait voir le sol. Et c'est ce véhicule que le gendarme, le Mdl K.F a laissé partir sans le verbaliser. Renseignement pris, "l'apprenti" a remis 2000f au Mdl.

Le gendarme est Interpellé par le Contre-amiral Ange KESSI. À son retour de mission, il le convoque au Tribunal Militaire d'Abidjan. Le Mdl K.F est arrêté et écroué à la MAMA (Maison d’arrêt militaire d’Abidjan) le même jour. Ordre avait été donné à la police de mettre le véhicule en fourrière et de conduire le chauffeur au parquet du tribunal de Sassandra. Le lendemain 3 novembre 2019 le Commissaire du Gouvernement arrive à un barrage. Des motards de la brigade routière sifflent "un Massa". Le chauffeur descend avec les pièces et vient vers le gendarme.

Le Chef du parquet militaire s'interpose et prend lui-même les pièces du véhicule. Il ouvre et qu'est-ce ce qu'il voit? Un billet de 1000f rangé entre les papiers. Le Commissaire veut savoir ce que fait ce billet parmi les pièces du véhicule. Le chauffeur du Massa appartenant a un certain Coulibaly L. répond : < >. Interpellé, le gendarme dit qu'ils n'ont jamais rien pris avec les automobilistes. Convoqué au TMA ce jour 26 novembre 2019, l'Adjudant O.A a été arrêté et écroué à la Mama. Il est utile de préciser que l'Adjudant n'ayant pas touché les 1000f que le Général a d'ailleurs retourné au chauffeur, a été arrêté non pas pour racket mais pour violation de consignes.

En effet, il est fait obligation au gendarme quand il siffle un véhicule de se transporter vers le véhicule pour contrôle et non d'attendre que le conducteur vienne vers lui. C'est ce qui lui a valu son arrestation. « Ange KESSI est très clair sur le respect des lois et ne transige pas là-dessus. Les gendarmes doivent faire appliquer la loi. Et la nation compte sur eux pour cela. Ils doivent inspirer confiance en montrant l'exemple aux civiles », confie le Tribunal militaire d’Abidjan.