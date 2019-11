Après la mort d'Arafat, Serge Beynaud court un grave danger

Plus de trois mois après la légende du Couper décaler, Dj Arafat, un serviteur de Dieu appelé Pasteur Gawa a lancé un message à Serge Beynaud, une autre étoile de la musique ivoirienne. Le pasteur, dans une note publiée sur les réseaux sociaux, a exhorté le mannequin des arrangeurs à se confier très rapidement à Dieu, car selon lui, des personnes célèbres en veulent à la vie de Serge Beynaud.

Le message du Pasteur Gawa à Serge Beynaud

Jésus-Christ me charge de te dire qu'il faut que tu le cherches davantage, que tu reviennes à ton premier amour.

Personnellement, je ne sais pas si tu l'as déjà accepté, mais c'est ce que j'ai reçu. Cherche sa face davantage et vas dans une communauté, puis demande à avoir un père spirituel si ce n'est pas déjà le cas. Si tu as une communauté et un pasteur, dis lui de te suivre davantage et de prier pour toi. Dis-lui de prier pour ta vie. Si ce n'est pas le cas, je répète cherche une communauté chrétienne et un pasteur qui te suivra, mais surtout donne ta vie à Dieu si ce n'est pas encore le cas. Des gens te veulent du mal. Toute la nuit d'hier, Le Seigneur m'a parlé de toi. La mort est après toi, mais l'Éternel Dieu s'y oppose et s'y opposera. Dieu t'aime. Dj Serge Beynaud, Jésus t'aime et il veut que tu t'accroches à lui et le recherche davantage.

J'aurai pu faire passer ce message sous silence et loin des regards publics comme je le fais bien souvent, mais je le rend public parce ce que ceux qui te veulent du mal sont très publics. Je le fais pour te prévenir et pour leur dire publiquement que leurs oeuvres sont dévoilées. Je te porte en prière. Te connaitre n'est pas important. Si le message te parvient rend gloire à Dieu et donne ta vie à Dieu maintenant, si ce n'est pas encore le cas. Ne tarde pas...

J'avais prévenu des artistes du Couper-Décaler les années antérieures de donner leurs vies à Dieu, cela fut l'objet de plusieurs histoires. Mais je savais ce que j'avais vu. Aujourd'hui Dieu continue de travailler parce que des gens prient dans le secret. J'avais prié pour que Dieu me parle sur ma vie et c'est sur toi qu'il m'a parlé. J'espère que cette note te parviendra. Que Dieu veille sur ta vie. Je ne suis qu'un messager de l'Éternel Dieu.

Merci à tous ceux qui feront passer ce message jusqu'à atteindre Serge Beynaud. J'ai négligé plusieurs fois des messages, et j'en ai vu les conséquences. Je ne veux pas regretter encore. Quand Dieu te montre, c'est pour sauver et être à la brèche. Mais se taire peut nous être fatal. Merci à tous et que Dieu nous garde.