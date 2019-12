Mariage "payant" de Ami Sarah et L'Homme Saga: Ce qui s'est passé

La belle chanteuse ivoirienne, Bamba Ami Sarah, et son conjoint Souleymane Kamagaté alias L'Homme Saga ont célébré leur mariage religieux ce jeudi 5 décembre 2019 à Cocody.

Affaire "entrée payante": Ce qui s'est passé au mariage de Bamba Ami Sarah et L'Homme Saga

Le promoteur de spectacle ivoirien Souleymane Kamagaté et la chanteuse Bamba Ami Sarah ont célébré leur mariage réligieux ce jeudi 5 décembre 2019 à Cocody. Les photos de cet événement heureux ont inondé la toile ce jour. Chose qui surprend plus d'un quand on sait que L'homme Saga avait interdit que les images de son mariage, soient diffusées sur la toile.

''Il est interdit de filmer et de publier sur les réseaux sociaux les photos et vidéos pendant mon mariage. Les invités vont devoir se conformer à notre volonté. A la fin du mariage, on doit déposer le film du mariage sur le site (...) Comme ça, chacun va payer 500 fcfa pour regarder'', avait écrit Souleymane Kamagaté.

Contre toute attente, L'homme Saga et Bamba Ami Sarah ont diffusé les photos de leur mariage réligieux sur leurs différentes pages Facebook. Ce qui n'est pas fait pour déplaire aux fans du couple Kamagaté. Le couple a reçu de nombreux message de félicitations.

Pour rappel, Souleymane Kamagaté avait décidé que toute personne désirant assister à son mariage avec la belle Bamba Ami Sarah, devrait d'abord s'acquitter de la somme de 100 000 Fcfa. Une décision fortement décriée par de nombreux internautes mais qui n'a pas fait déchanter L'homme Saga. "J'ai mis bazouka (une arme) sur la tête de quelqu'un pour qu'il vienne payer? Toi qui te plains, quand ton papa et ta maman se mariaient, tu as vu ma g...là-bas ? Si tu es trop faché, le jour de ton mariage, tu ramasses ton village, tu distribues 100 Mille à chacun. Pour l'instant, c'est moi qui fixe les règles. Je ne suis pas venu faire comme tout le monde sur cette terre. Les cartes d'invitation seront bientot disponibles. Si tu as tes 50 Mille, tu paies tu assistes. Si le montant est trop élevé pour toi, c'est que tu n'es pas ma cible. Si ça te fait trop mal, tu donnes ta soeur en mariage à quelqu'un. Là-bas, tu fais entrée payante aussi'', a ricané Souleymane Kamagaté.

Qui, dans une autre publication, annoncera que le ticket d'entrée à son mariage est passé de 50 mille Fcfa à 100 mille fcfa. Pour l'heure, nul ne sait si tous les invités présents à ce mariage, ont effectivement déboursé toutes ces sommes d'argent sus-indiquées.