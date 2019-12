Scandale: Des élèves s'embrassent en pleine classe et se filment

Un autre scandale impliquant des jeunes élèves en tenues scolaires, alimente les réseaux sociaux depuis jeudi soir.

Après les cours, des élèves s'amourachent en classe

L'école ivoirienne n'en a pas encore fini avec les scandales. Après la vidéo de la jeune collégienne qui vantait les mérites d'un produit visant à accélérer les ardeurs sexuelles et celle des jeunes lycéennes s'adonnant à une séance de consommation de cannabis, une autre vidéo tout aussi scandalisante a été diffusée sur les réseaux sociaux dans la soirée du jeudi 5 décembre 2019.

Dans la vidéo, on aperçoit tout d'abord un couple de jeunes élèves en tenues scolaires dans une salle de classe. Le jeune garçon, assis sur la table-banc, tient fermement une jeune fille dans ses bras et l'embrasse langoureusement, sous les regards admirateurs de leurs camarades de classe. L'enregistreur de la vidéo dirige ensuite la caméra vers un autre couple dans le fond de la salle. Et là, c'est une fille qui dirige les ébats. Allongée sur son prince charmant, celle-ci entremêle sa langue entre les lèvres du jeune élève, complètement aux anges.

Après diffusion de cette vidéo sur la toile, les commentaires fusent de partout. Si certains internautes fustigent ces jeunes gens, estimant qu'ils s'adonnent à des pratiques qui ne sont pas de leur âge, il y en a d'autres qui ne blâment pas du tout ces enfants, affirmant que leurs aînés ont fait bien plus pire. ''C'est vrai que c'est quand même étonnant de voir des enfants s'embrasser comme ça, mais il ne faudrait pas en faire tout un scandale parce que nous, les aînés, avions commencé les amourettes à ce jeune âge aussi. Quel adulte peut dire que lorsqu'il était au lycée, il n'avait pas de petite amie? A mon avis, je pense qu'on doit vraiment faire très attention avec les téléphones qu'on achète pour nos enfants. Avant, nous n'avions pas de téléphone quand nous étions au lycée. Donc nos bourdes restaient secrètes. Mais maintenant, à cause du téléphone, ce n'est plus le cas. Ces jeunes-là, ils filment tout et publient tout'', a commenté un internaute.