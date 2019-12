Après les images de Gbagbo, ce que Debordo demande à Ouattara

En prélude à son concert qui aura lieu le 20 décembre prochain, l'artiste Debordo Leekunfa s'est adressé au président Alassane Ouattara et à Laurent Gbagbo.

Debordo Leekunfa: ''On aimerait voir Ado et Gbagbo ensemble''

Le talentueux artiste ivoirien, Debordo Leekunfa donnera un concert live le 20 décembre au palais de la Culture de Treichville. Un événement à travers lequel Opa la nation entend célébrer ses 15 années de présence sur la scène musicale. L'ex meilleur ami de Dj Arafat, profitera également de l'occasion pour rendre hommage à son frangin qui a perdu la vie le 12 août dernier à la suite d'un grave accident de moto.

Alors que ses détracteurs prédisent un fiasco total de son événement, Le Mini national est monté au créneau ce vendredi pour rassurer que son concert sera une grande réussite. Il a également confirmé la présence de plusieurs célébrités. ''Ceux qui disent que je vais taper Topo, dites-leur que Debordo est l'enfant de la victoire. Un événement où le grand Samuel Eto'o et son épouse Georgette seront présents, vous me parlez de poto. Le père Jean Louis Billon sera là, Hamed Bakayako et son épouse ont confirmé leur présence. Le premier Ministre Amadou Gon Coulibaly, Didier Drogba, Yaya Touré.... Des vieux pères comme Gohou Michel, Digbeu Cravatte, les Magic Système seront là, et vous me parlez de poto'', a déclaré Dedordo qui a même lancé un message au président de la République, Alassane Ouattara.

''Mon invité de taille, c'est le président Ado, le père. Je ne suis pas trop sûr que tu viendras mais il faut poster l'affiche de mon concert sur ta page...'', a lancé Debordo Leekunfa avant de s'adresser à Laurent Gbagbo. ''Le père LG, tu me manques sérieusement mais tu viens quand même. J'aurais tant voulu que tu sois là mais bon...Même si tu n'es pas là, sache qu'il y a un père qui protège la Côte d'Ivoire. Il s'appelle Alassane Ouattara, et on aimerait bien vous voir ensemble pour apporter une bonne leçon aux ennemis de la Côte d'Ivoire'', dira l'artiste.