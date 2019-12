Musique: Voici comment Petit Denis a changé, ce qu'il dit de la drogue

Invité sur les antennes de France 24, l'artiste Petit Denis, désormais Denco capitaine El Capo, est une nouvelle fois revenu sur sa mésaventure avec la drogue.

Petit Denis: ''La drogue, on peut s'en débarrasser''

Denco capitaine El Capo, c'est désormais le nouveau nom d'artiste du célèbre chanteur Zouglou, Petit Denis, qui dit avoir grandi. Et l'un des faits marquants du nouvel état d'esprit de l'enfant du quartier Gbatanikro de Treichville, est l'arrêt définitif de la consommation de la drogue. Longtemps rongé par ce fléau, l'artiste a décidé de tourner la page. Invité à l'émission ''A l'affiche'' sur les antennes de France 24, Denco qui présentait fière allure, est revenu sur les instants sombres de sa vie.

''La drogue, ça été à un moment de ma vie; ça je ne peux pas le nier. Je me suis cogné la tête au mur. Il faut qu'on le dise. Mais j'ai pris conscience qu'il y a beaucoup de jeunes qui me prennent pour exemple; qui, à travers moi, se retrouvent. Alors je me suis dis que si je continue dans la drogue, quel exemple je peux apporter à ces jeunes là. Je me suis donc forgé pour montrer aux jeunes qu'on peut se débarrasser de la drogue'', a declaré El Capo qui s'est expatrié du côté de la France depuis plus de 6 mois.

Denco capitaine El Capo était très rayonnant au cours de cette émission présentée par le célèbre animateur Robert Brazza. Et cela n'est pas passé inaperçu puisque de nombreux internautes ont commenté son passage sur la chaîne de télévision. ''Denco, cela prouve que tu es une icône de la musique africaine parce que n'importe qui ne passe pas à France 24. Nous, on savait déjà que tu étais le meilleur de ta génération mais le problème était à ton niveau. Grâce à Dieu, tu as pris conscience et nous t'encourageons car c'est la bonne voie que tu as choisie. Mais s'il te plaît, reste en France. Ne te trompe même pas pour arriver à Abidjan. C'est mieux pour toi'', a commenté un fan de Denco sur Facebook.

Notons que Denco prépare actuellement un nouvel album. Il a également annoncé une série de spectacles en Europe, comme pour dire que le capitaine El Capo a véritablement relancé sa carrière.