Concert de Debordo Leekunfa: Samuel Eto'o défie Hamed Bakayoko

L'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun, Samuel Eto'o, a fait une importante promesse à Debordo Leekunfa. L'ancien footballeur a également défié le ministre Hamed Bakayoko.

Samuel Eto'o a lancé un message important à Debordo Leekunfa

L'une des icônes du Couper décaler, Debordo Leekunfa, donnera un concert live le 20 décembre prochain au palais de la Culture de Treichville. Un spectacle prévu le jour même de l'anniversaire de l'artiste qui célébrera aussi ses quinze ans de présence sur la scène musicale. Alors que ses détracteurs prédisent un fiasco total, Debordo, lui, est plutôt confiant en ce qui concerne la réussite de son événement.

Ce jeudi 12 décembre, l'auteur de ''spécialité ivoirienne'' a fait une publication sur sa page Facebook, annonçant la présence de la légende du football africain, le Lion indomptable camerounais, Samuel Eto'o, et celle du ministre ivoirien de la Défense, Hamed Bakayoko. ''J'ai parlé aux gens. Ils ne m'ont pas écouté. Présence confirmée du numéro 9 de toute l'Afrique du football, son excellence Samuel Eto'o Fils qui sera en duo avec le ministre Hamed Bakayoko. Dieu fait mon palabre. On avance petit à petit. Le palais sera fendu en mille morceaux'', a écrit Debordo Leekunfa.

L'artiste a même publié une vidéo dans laquelle Samuel Eto'o confirme sa présence au concert de ''son fils'', et lance un défi au ministre Hamed Bakayoko. ''Debordo Leekunfa, mon fiston, 15 ans de carrière déjà. On dirait deux jours. Donc ce 20 décembre, tu gâtes Abidjan mais je vais prendre mon avion pour être là avec toi. Je vais prendre mon avion et venir danser avec toi et je vais inviter aussi le ministre Hamed Bakayoko parce qu'on dit qu'il est le meilleur danseur d'Abidjan. On va voir cela'', a lâché Samuel Eto'o.

Pour ce concert du 20 décembre, Debordo Leekunfa qui entend également rendre hommage à son frangin Feu Dj Arafat, a déjà le soutien de plusieurs artistes du Couper décaler, notamment Ariel Sheney, Dj Mix, Kédjevara, Bebi Philip et bien d'autres.