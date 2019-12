Côte d’Ivoire: La comédienne Yvidero frappée par une douleur

Quelques semaines après l'enlèvement de la petite Zoé, un cas d'enlèvement d'enfant a été signalé dans la soirée du vendredi. Il s'agit en effet de la nièce de Yvidero.

La nièce de Yvidero kidnappée par sa nounou

Le phénomène d'enlèvement d' enfant devient de plus en plus préoccupant et commence à prendre de l'ampleur. Moins d'un mois après l'histoire de la petite Zoé enlevée par sa nounou à Abidjan et fort heureusement retrouvée par la police à Sinfra, une autre affaire d'enlèvement d'enfant a été signalée dans la soirée du vendredi 13 décembre 2019.

En effet, la talentueuse Web comédienne ivoirienne, Yvidero, a annoncé que sa petite nièce répondant au nom de Jaëlle, vivant à Dimbokro avec ses parents, a été kidnappée par sa nounou, une certaine Soro Deborah qui, selon la comédienne, serait en partance pour la ville de San Pedro.

''On le voit sur les réseaux sociaux jusqu’à ce que ça vous arrive à vous. Mon enfant, ma nièce adorée, ma Jaelle vient d’être enlevée par la nounou à Dimbokro ... Selon des sources elle se dirige vers San Pedro. La nounou se nomme Déborah. Je n’ai aucune photo d’elle mais voici la photo de ma Jaja. Je vous en supplie mes ÉTOILES, aidez-moi à la retrouver", a écrit Yvidero sur sa page Facebook.

Elle n'a pas manqué de dévoiler quelques heures plus tard la photo de la ravisseuse, adressant ses remerciements aux personnes qui oeuvrent pour retrouver la petite Jaelle.

''Sora Déborah, la ravisseuse qui a emmené Jaelle avec elle. Nous sommes toujours à sa recherche. Merci au commissaire Eloh de la Police nationale, à la Police judiciaire, à M. Coulibaly de la police secours, au Caire Bakayoko et au Caire Obrou, à toutes ces personnes qui nous appellent, à toutes ces Étoiles pour leurs prières. On retrouvera Jaja. DIEU est grand'', a ajouté Yvidero.

Pour sa part, la police qui est à pied d'oeuvre pour retrouver la nounou et la petite Jaelle, a laissé des instructions pour le bon déroulement de l'enquête.

''Affaire Enlèvement de la nièce de l’artiste Ivydero: Nous rappelons que Police Secours est déjà en contact avec la famille concernée. Une plainte a été portée à la Police Criminelle et une enquête a aussitôt été ouverte en vue de retrouver la mise en cause et l’enfant. Pour ne pas empiéter sur l’enquête policière, nous invitons les membres à la retenue quant aux nombreux partages et multiplication de Publications. Pour toute information sur ce dossier, prière signaler au commissariat le plus proche ou appelez le 20250040 ou encore joindre l’Administration Police Secours dans l’inbox de la Page'', indique Police Secours.