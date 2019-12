Gagnoa : Les élèves défient la police et se mettent en congé

À Gagnoa, des élèves des lycées modernes 1 et 2 se sont accordé un congé de Noël prématuré. Ils ont pris d'assaut lesdits établissements, munis de sifflets et de pierres. La présence de policiers ainsi que de gendarmes ne les a pas empêchés d'interrompre les cours et de partir en congé.

Gagnoa, les élèves nouveaux maitres de l'école ?

Le phénomène fait rage en Côte d'Ivoire dans le milieu scolaire. À l'approche des congés de Noël, les élèves ne se gênent pas pour perturber les cours et réclamer tout simplement un départ précipité en congé. Ils vont jusqu'à vouloir déloger des élèves d'autres établissements scolaires. Leur méthode : armés de gourdins, de pierres et parfois d'armes blanches, ces élèves d'un autre ordre se déportent dans les écoles pour affronter ceux qui ont envie de poursuivre les cours.

Vincent Toh Bi Irié, le préfet d'Abidjan, était monté au créneau pour dénoncer de telles pratiques. Dans une publication sur sa page Facebook, l'administrateur civil a appelé les parents d'élèves à parler un peu à leurs enfants. Selon lui, cette année, depuis le 28 novembre 2019, des perturbations ont été signalées dans certaines écoles. Il a demandé aux parents de prendre leurs responsabilités, car "toute la communauté éducative commence à être exténuée par la turbulence de beaucoup d’enfants vis-à-vis de qui les parents ont totalement démissionné".

Malheureusement, ce phénomène n'est pas seulement lié au district d'Abidjan. La ville de Gagnoa s'est tristement illustrée le lundi 9 décembre 2019. En effet, les élèves des lycées modernes 1 et 2 sont allés jusqu'à braver les forces de la police nationale et la gendarmerie afin de partir en congé avant la date fixée par le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, rapporte l'Agence ivoirienne de presse. Ils ont jeté des pierres sur les toitures, mais également dans les salles de classe.

Il faut noter que les autorités ivoiriennes ont fixé les congés de Noël du vendredi 20 décembre 2019, après les cours du soir, au dimanche 5 janvier 2020. Il y a deux ans, trois élèves du lycée moderne de Gagnoa, pris en flagrant délit de perturbation des cours, avaient été arrêtés puis placés sous mandat de dépôt.