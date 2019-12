Titrologie: Revue de presse ivoirienne du mercredi 18 décembre 2019

Titrologie. Le bras de fer qui a lieu autour du meeting de l’opposition, prévu pour le samedi 21 décembre 2019, conjointement organisé par le FPI et le PDCI, revient en boucle à la Une des journaux ivoiriens de ce mercredi 18 décembre 2019.

Titrologie: L’interdiction du meeting PDCI-FPI en vedette à la Une des journaux du jour

« Le meeting PDCI-FPI aura bel et bien lieu samedi, mais où ? », s’interroge le Nouveau Réveil. Le confrère proche du PDCI-RDA informe que Guikahué et Assoa Adou, tous deux, hauts responsables des directions du FPI et du PDCI, se prononceront sur le sujet ce mercredi.

« Interdiction du meeting de l’opposition : Une provocation de trop », s’exclame le Quotidien d’Abidjan. Le meeting de l’opposition ivoirienne qui devrait en principe se tenir le samedi 21 décembre 2019, a été frappé par une mesure d’interdiction prise in extremis par le premier responsable de la commune de Yopougon.

Une mesure qui, à en croire Soir info, ne saurait faire fléchir le tandem PDCI-FPI. « Le PDCI et le parti de Gbagbo n’entendent pas reculer et répliquent », peut-on lire à la Une du confère en réponse à l’arrêté pris par le maire Gilbert Koné Kafana.

Pour Générations Nouvelles, l’interdiction du meeting de Yopougon est tout sauf un bon point du RHDP et de son président Alassane Ouattara. A en croire le confrère pro Soro, cette interdiction témoigne de la fébrilité du régime d’Abidjan.

En clair, c’est un « mauvais signal du camp Ouattara pour 2020 ». Sur le même sujet, Le Matin, proche du parti au pouvoir, estime que l’opposition est « désemparée », surtout après les nombreux revers qu’elle a connus.

Notamment sur les questions de la CEI et du meeting du 21 décembre. « Après l’interdiction de toute manifestation à Yopougon, les hommes de Gbagbo et Bédié divisés », informe pour sa part Le Jour Plus.

Outre l’interdiction du meeting de Yopougon, l’arrivée prochaine du président français Emmanuel Macron a également intéressé la presse ivoirienne, dans leurs parutions du jour.

«En visite en Côte d’Ivoire, l’agenda secret de la rencontre Macron-Ouattara à Bouaké », titre le Miroir. « Ouattara et Macron sur les lieux du drame », informe l’Inter sur le Bombardement de 2004 à Bouaké.

En se rendant sur les lieux de ce tragique évènement qui a eu lieu en 2004, Notre Voie croit savoir que Ouattara et Macron ont fait le choix de leurs victimes.