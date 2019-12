Côte d'Ivoire: Assoa Adou et Guikahué préparent un grand coup

Dr Assoa Adou du Front populaire ivoirien (FPI) et le Pr Maurice Kakou Guikahué du PDCI-RDA animeront conjointement une conférence de presse jeudi 12 décembre 2019 au siège du vieux parti sis à Cocody.

CEI, Gbagbo, Bédié, RHDP, 2020: Assoa Adou et Guikahué déballent tout ce jeudi

Après un séjour de 10 jours à Bruxelles, marqué de plusieurs rencontres avec l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, le Secrétaire général du FPI, Assoa Adou, devrait fouler le sol d’Abidjan ce mardi 10 décembre 2019 en provenance de Paris. Il animera conjointement, avec le secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, une conférence de presse dans la matinée du jeudi 12 décembre 2019 à Cocody.

L'information émane des sources proches de ces deux formations politiques. Au menu de ce rendez-vous, plusieurs points saillants de l'actualité sociopolitique ivoirienne. Notamment la question de la controversée Commission électorale indépendante (CEI, l'affaire Laurent Gbagbo et probablement les récentes sorties du Président Alassane Ouattara concernant le scrutin présidentiel d'octobre 2020.

Le 21 décembre prochain à la place Ficgayo de Yopougon, faut-il le rappeler, ces deux partis politiques prévoient un giga meeting conjoint pour dénoncer les "écarts" du gouvernement concernant la bonne conduite du processus électoral à venir.

Entre le pouvoir et l'opposition, plusieurs points de discorde demeurent à quelques 10 mois de l'élection présidentielle. Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo et Guillaume Soro rejettent, tous, vigoureusement la composition actuelle de l'institution en charge du processus électoral. La jugeant largement inféodée au pouvoir, ces hauts dignitaires de la vie politique nationale, estiment que cette nouvelle CEI ne pourra garantir des élections apaisées et transparentes.