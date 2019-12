PDCI: Avant 2020, un militant zélé met Thierry Tanoh en difficulté

L'attaque que subit Thierry Tanoh sur les réseaux sociaux risque de le mettre à mal vis-à-vis de son parti et des autorités ivoiriennes. L'ancien Patron du groupe Ecobank a vite fait de se dédouaner pour éviter tout amalgame.

Thierry Tanoh, des pirates veulent le noyer... politiquement

À dix mois de l'élection présidentielle de 2020, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) n'a pas encore désigné le cheval sur lequel il compte miser pour aller à l'assaut de son ancien allié, le RHDP unifié. Si tous les regards sont portés sur Henri Konan Bédié comme le candidat naturel, en sa qualité de président du parti septuagénaire, de jeunes loups tels que Jean-Louis Billon ou Thierry Tanoh sont à l'affût et prêts à toutes éventualités.

Un internaute posant avec l'ancien ministre du gouvernement Ouattara, dans un zèle militant, a publié sur sa page Facebook le message suivant : "Le ministre Thierry Tanoh nous invite au Giga Meeting de l'opposition ivoirienne à Yopougon. J'attends sa convocation." Et pourtant, ce meeting de la Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix (CDRP) et son allié du Front populaire ivoirien (FPI) prévu pour ce samedi 21 décembre 2019 à Yopougon Place Ficgayo a été interdit par un Arrêté municipal.

S'inscrivant donc en faux dans ce post dans lequel son image est indûment utilisée, le Secrétaire exécutif chargé des Finances du PDCI-RDA a aussitôt fait un post dans lequel il désavoue les auteurs d'une telle information.

« Un post qui circule actuellement sur les réseaux sociaux utilise mon image à des fins non autorisées pour inviter à participer à un rassemblement ce samedi », s'est-il offusqué, avant de faire cette mise au point : « Je tiens à préciser que ce post n’émane nullement de moi, et que toutes mes actions s’inscrivent dans la discipline, ainsi que le total respect des lois et du droit. »

Notons que l'ancien Ministre du Pétrole, de l’Énergie et du Développement des Énergies renouvelables est un technocrate ivoirien qui a fait ses classes dans de grandes institutions financières internationales. Filleul d'Henri Konan Bédié, il attend son heure de gloire pour faire ses preuves sur le plan politique.