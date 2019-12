Plateau Dokui: Drame, un immeuble en construction s'écroule

Un drame s'est produit le vendredi 20 décembre 2019 au Plateau Dokui, un quartier de la commune d'Abobo. Un immeuble R+4 en construction s'est écroulé dans l'après-midi. Pour l'heure, aucun bilan officiel n'a été établi même si des sources font état de quatre blessés et d'énormes dommages matériels.

Effondrement d'un immeuble au Plateau Dokui

Des images de l'effondrement d'un immeuble R+4 en construction ont été diffusées peu avant 16 heures le vendredi 20 décembre 2019, soit quelques instants après le drame. Selon des témoins des faits, l'immeuble situé au Plateau Dokui, dans les environs de l'arrêt Dokui, s'est écroulé entre 13 heures et 14 heures. Notre source nous confie que le bâtiment se serait effondré à cause d'un fondement ne supportant pas le poids des quatre étages que comportait l'édifice. Aussi, souligne-t-elle, l'effondrement a causé des dégâts matériels importants surtout au niveau d'un autre immeuble se trouvant juste à côté. En ce qui concerne le bilan humain, des informations non officielles évoquent quatre blessés. On ignore pour l'heure si des ouvriers se trouvaient sur le lieu du drame. Des sourcent font savoir que certains parmi ces travailleurs se sont rendus à la mosquée bien avant le drame.

Dans une vidéo publiée sur Facebook, un autre témoin a déploré l'utilisation de "fer pour des maisons basses" dans la construction d'un immeuble R+4. Informés, les sapeurs-pompiers et la police se sont dépêchés sur les lieux.

Un fait presque similaire s'est déjà produit à Angré 8e tranche, dans la commune de Cocody, en mai 2019. Un immeuble R+5 non habité s'était effondré. Fort heureusement, il n'y a eu aucune perte en vies humaines. Un peu plus tôt, notamment en octobre 2018, un immeuble en construction dans la commune populaire de Yopougon, précisément au quartier Maroc Antenne, s'est effondré, ne faisant aucune perte en vies humaines. À Yamoussoukro, l'effondrement d'un immeuble en construction avait causé la mort de trente personnes le 13 juin 2019.