Côte d’Ivoire: Plus de 3 milliards FCFA consacrés au cinéma de 2012 à 2019

Invité des Rendez-vous du gouvernement, une tribune du Centre d’Information et de Communication Gouvernementale (CICG), le jeudi 19 décembre 2019 à Abidjan, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kouakou Bandaman, a déclaré que pour relancer la production cinématographique en Côte d’Ivoire, plus de 3 milliards de FCFA ont été consacrés à la politique du cinéma de 2012 à 2019.

« La Côte d’Ivoire a mis en place une politique dynamique du cinéma en créant, en 2011, l’Office du Cinéma de Côte d’Ivoire (ONAC-CI) soutenu par le Fonds de Soutien à l’Industrie du Cinéma (FONSIC).

Aujourd’hui, ce sont plus de 3 milliards de FCFA qui sont consacrés à la politique du cinéma depuis 2012 », a expliqué Maurice Kouakou Bandaman.

Par ailleurs, le ministre de la Culture a indiqué que le gouvernement a dégagé plus d’un milliard de FCFA pour soutenir la production de films et de festivals de cinéma. Ainsi, 35 productions ont été réalisées. Ce sont des longs métrages, des téléfilms et des documentaires.

Cet appui permet une présence régulière et remarquée de la Côte d’Ivoire à tous les plus grands rendez-vous du cinéma en Afrique et dans le monde. « De nombreux prix ont été remportés par nos réalisateurs, producteurs et acteurs », a dit le ministre.

Selon Maurice Kouakou Bandaman, des actions ont été également menées pour l’ouverture de salles de cinéma. De deux salles de cinéma de qualité en 2014, le pays en compte aujourd’hui une centaine dont six nouvelles répondant aux normes internationales, rapporte le CICG.